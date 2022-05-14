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"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме - РИА Новости, 14.05.2022
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Наука
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"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме - РИА Новости, 14.05.2022
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме
"Роскосмос" собирается впервые отправить грузовой корабль "Прогресс" по максимально короткой одновитковой схеме полета к Международной космической станции... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:14
2022-05-14T12:14
наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Роскосмос" собирается впервые отправить грузовой корабль "Прогресс" по максимально короткой одновитковой схеме полета к Международной космической станции осенью 2022 года, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы осенью этого года постараемся выйти на одновитковую схему полета", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Он уточнил, что сначала схема будет отработана на грузовом корабле "Прогресс МС".В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй должен отправиться 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, россия, космос - риа наука
12:14 14.05.2022
 
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС по еще более короткой схеме

"Роскосмос" планирует осенью отправить корабль "Прогресс" к МКС по более короткой схеме

© Фото : Роскосмос Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток"
Грузовой корабль Прогресс МС-18 на стартовом комплексе Восток - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : Роскосмос
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Роскосмос" собирается впервые отправить грузовой корабль "Прогресс" по максимально короткой одновитковой схеме полета к Международной космической станции осенью 2022 года, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы осенью этого года постараемся выйти на одновитковую схему полета", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он уточнил, что сначала схема будет отработана на грузовом корабле "Прогресс МС".
В 2022 году к МКС будут запущены три грузовика "Прогресс". Первый уже прилетел на станцию 15 февраля, второй должен отправиться 3 июня. Третий пуск запланирован на 26 октября.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.
Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после 6-7 витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.
Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
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НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий РогозинРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
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