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Военная комендатура ЛНР начала работу в освобожденной Попасной - РИА Новости, 14.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/komendatura-1788512306.html
Военная комендатура ЛНР начала работу в освобожденной Попасной
Военная комендатура ЛНР начала работу в освобожденной Попасной - РИА Новости, 14.05.2022
Военная комендатура ЛНР начала работу в освобожденной Попасной
Военная комендатура Луганской народной республики начала патрулирование в освобожденном от украинских войск городе Попасная в Донбассе, передаёт корреспондент... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:18
2022-05-14T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
лнр
попасная
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Военная комендатура Луганской народной республики начала патрулирование в освобожденном от украинских войск городе Попасная в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что Попасная полностью контролируется силами республики и Российской Федерации."Мы уже начали работу в Попасной. Сейчас осматриваем территории и выявляем места, где остались местные жители, развозим им хлеб, продукты", - сказал РИА Новости представитель военной комендатуры.Сотрудники комендатуры доставили первую партию свежего хлеба и другие продукты во двор одного из менее всего поврежденных домов, куда ранее были эвакуированы жители из других районов. Всего в этом районе осталось порядка 30 человек. В городе нет света, воды, газа и связи."Нас только сюда привели 30 апреля, Россия (военнослужащие ВС РФ – ред.) сюда привела. Мы в пятиэтажке были – она сгорела. Нас оттуда 11 человек привели. Город разрушен. Лекарства солдаты давали все: и чеченцы давали, и Россия давала, и ополченцы. Всем помогали", - рассказала жительница города Инна РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/mobilizatsiya-1788464523.html
https://ria.ru/20220514/kirovsk-1788503136.html
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Работа военной комендатуры ЛНР в городе Попасная
В освобожденном городе Попасная заработала военная комендатура ЛНР, сотрудники осматривают территорию и развозят жителям продукты.
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в мире, донбасс, лнр, попасная
13:18 14.05.2022
 
Военная комендатура ЛНР начала работу в освобожденной Попасной

Военная комендатура ЛНР начала патрулирование в освобожденном от ВСУ городе Попасная

Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 14 мая - РИА Новости. Военная комендатура Луганской народной республики начала патрулирование в освобожденном от украинских войск городе Попасная в Донбассе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. Позже в Народной милиции ЛНР подтвердили, что Попасная полностью контролируется силами республики и Российской Федерации.
"Мы уже начали работу в Попасной. Сейчас осматриваем территории и выявляем места, где остались местные жители, развозим им хлеб, продукты", - сказал РИА Новости представитель военной комендатуры.
Сотрудники комендатуры доставили первую партию свежего хлеба и другие продукты во двор одного из менее всего поврежденных домов, куда ранее были эвакуированы жители из других районов. Всего в этом районе осталось порядка 30 человек. В городе нет света, воды, газа и связи.
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"Нас только сюда привели 30 апреля, Россия (военнослужащие ВС РФ – ред.) сюда привела. Мы в пятиэтажке были – она сгорела. Нас оттуда 11 человек привели. Город разрушен. Лекарства солдаты давали все: и чеченцы давали, и Россия давала, и ополченцы. Всем помогали", - рассказала жительница города Инна РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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