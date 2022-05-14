https://ria.ru/20220514/kipr-1788557058.html
Президент Кипра ответил на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО
Президент Кипра ответил на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 14.05.2022
Президент Кипра ответил на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО
Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что Никосии слишком рано обсуждать членство в НАТО из-за позиции Турции, которая заблокирует прием Кипра в альянс. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:04
2022-05-14T17:04
2022-05-14T17:04
в мире
кипр
турция
нато
политика
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АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что Никосии слишком рано обсуждать членство в НАТО из-за позиции Турции, которая заблокирует прием Кипра в альянс.После церемонии открытия нового здания реабилитационного центра для членов Национальной организации кипрских бойцов (ЭОКА) журналисты спросили Анастасиадиса, есть ли шанс, что начнется обсуждение членства в НАТО и Кипра."Я думаю, что еще слишком рано обсуждать что-то подобное, есть серьезные проблемы, которые, даже если бы было желание у кипрского правительства, столкнулись бы с процедурными вопросами и, конечно, с возражением со стороны Турции. Требуется единодушие, чтобы государство стало членом НАТО", - сказал Анастасиадис. Его заявление распространило бюро печати и информации."Помимо этого, мы маленькая страна, нам нужна защита, конечно, и главное, чтобы защита была эффективной, а любые решения были одобрены народом", - сказал президент.На вопрос о новых антироссийских санкциях Анастасиадис ответил, что если какие-то санкции, предложенные ЕС против России, не помогут и не будут соответствовать цели, которую преследует ЕС, они просто не будут приняты.ЕС в понедельник обсудит введение новых санкций против России. На вопрос, как будет действовать правительство Кипра, Анастасиадис сказал, что "уже были высказаны некоторые опасения по поводу шестого пакета"."Мы сказали, что они должны быть целевыми, имея в виду получение результатов. В то же время европейскими партнерами должно учитываться их влияние на государства-члены ЕС, и в конечном итоге это должны санкции против вторгшейся страны, а не санкции против государств-членов. Поэтому мы будем действовать соответственно", - сказал Анастасиадис."Мы за единство ЕС, за меры, которые необходимо принимать при нарушении международного права. И это, конечно, не может исключать Кипр", - сказал президент.На вопрос, возможно ли неучастие Кипра в санкциях, президент ответил, что ничего подобного нет."Если некоторые из предложенных мер, которые мы определили и задокументировали, покажут, что они не помогают, не соответствуют цели, преследуемой ЕС, просто эти конкретные меры не будут приняты", - сказал он.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
https://ria.ru/20220514/rpk-1788474355.html
https://ria.ru/20220513/nato-1788448363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, турция, нато, политика
Президент Кипра ответил на вопрос о возможном вступлении страны в НАТО
Президент Кипра Анастасиадис назвал обсуждение членства страны в НАТО преждевременным
АФИНЫ, 14 мая - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что Никосии слишком рано обсуждать членство в НАТО из-за позиции Турции, которая заблокирует прием Кипра в альянс.
После церемонии открытия нового здания реабилитационного центра для членов Национальной организации кипрских бойцов (ЭОКА) журналисты спросили Анастасиадиса, есть ли шанс, что начнется обсуждение членства в НАТО
и Кипра
.
"Я думаю, что еще слишком рано обсуждать что-то подобное, есть серьезные проблемы, которые, даже если бы было желание у кипрского правительства, столкнулись бы с процедурными вопросами и, конечно, с возражением со стороны Турции
. Требуется единодушие, чтобы государство стало членом НАТО", - сказал Анастасиадис. Его заявление распространило бюро печати и информации.
"Помимо этого, мы маленькая страна, нам нужна защита, конечно, и главное, чтобы защита была эффективной, а любые решения были одобрены народом", - сказал президент.
На вопрос о новых антироссийских санкциях Анастасиадис ответил, что если какие-то санкции, предложенные ЕС
против России
, не помогут и не будут соответствовать цели, которую преследует ЕС, они просто не будут приняты.
ЕС в понедельник обсудит введение новых санкций против России. На вопрос, как будет действовать правительство Кипра, Анастасиадис сказал, что "уже были высказаны некоторые опасения по поводу шестого пакета".
"Мы сказали, что они должны быть целевыми, имея в виду получение результатов. В то же время европейскими партнерами должно учитываться их влияние на государства-члены ЕС, и в конечном итоге это должны санкции против вторгшейся страны, а не санкции против государств-членов. Поэтому мы будем действовать соответственно", - сказал Анастасиадис.
"Мы за единство ЕС, за меры, которые необходимо принимать при нарушении международного права. И это, конечно, не может исключать Кипр", - сказал президент.
На вопрос, возможно ли неучастие Кипра в санкциях, президент ответил, что ничего подобного нет.
"Если некоторые из предложенных мер, которые мы определили и задокументировали, покажут, что они не помогают, не соответствуют цели, преследуемой ЕС, просто эти конкретные меры не будут приняты", - сказал он.