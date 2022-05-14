https://ria.ru/20220514/kherson-1788514088.html

Заключенные в СИЗО Херсона предприняли попытку побега, сообщил источник

Заключенные в СИЗО Херсона предприняли попытку побега, сообщил источник - РИА Новости, 14.05.2022

Заключенные в СИЗО Херсона предприняли попытку побега, сообщил источник

Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников изолятора... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:35

2022-05-14T13:35

2022-05-14T15:12

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников изолятора и военной полицией России, сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах."В среду (11 мая) заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощью к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах", — рассказал собеседник агентства.По словам источника, проводятся следственные мероприятия, в рамках которых предстоит выяснить, при каких обстоятельствах заключенные смогли выйти из камер.СИЗО расположено практически в центре города, на сегодняшний день там находятся более 280 человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления, включая 13 приговоренных к пожизненному заключению.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российским военным удалось к середине марта взять под контроль всю Херсонскую область на юге страны. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/rakety-1788206030.html

https://ria.ru/20220514/produkty-1788465953.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, происшествия, россия, украина