Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/kherson-1788465753.html
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон - РИА Новости, 14.05.2022
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон
Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова посетила Херсон, где провела рабочие встречи с представителями администрации города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:09
2022-05-14T06:04
в мире
владимир сальдо
владимир путин
россия
херсонская область
украина
анна кузнецова
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ef2e00ea776f53dbed580f6fee7abc0b.jpg
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова посетила Херсон, где провела рабочие встречи с представителями администрации города, передает корреспондент РИА Новости.Во время визита Кузнецова обсудила экстренные гуманитарные вопросы с главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо, а также посетила областную детскую больницу и областной дом малютки, куда из разных регионов России передали гуманитарную помощь для детей.Также в рамках визита вице-спикер возложила цветы к Вечному огню на Аллее славы и к памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html
https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html
россия
херсонская область
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_162e2d923870e7bafada211f223e4654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир сальдо, владимир путин, россия, херсонская область , украина, анна кузнецова, херсон
05:09 14.05.2022 (обновлено: 06:04 14.05.2022)
 
Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон

Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон и встретилась с администрацией города

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова посетила Херсон, где провела рабочие встречи с представителями администрации города, передает корреспондент РИА Новости.
Во время визита Кузнецова обсудила экстренные гуманитарные вопросы с главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо, а также посетила областную детскую больницу и областной дом малютки, куда из разных регионов России передали гуманитарную помощь для детей.
Также в рамках визита вице-спикер возложила цветы к Вечному огню на Аллее славы и к памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 18:33
Цеков: Херсонскую область могут принять в состав России через соцопрос
 
В миреВладимир СальдоВладимир ПутинРоссияХерсонская областьУкраинаАнна КузнецоваХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала