https://ria.ru/20220514/kherson-1788465753.html

Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон

Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон - РИА Новости, 14.05.2022

Вице-спикер Госдумы Кузнецова посетила Херсон

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова посетила Херсон, где провела рабочие встречи с представителями администрации города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:09

2022-05-14T05:09

2022-05-14T06:04

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова посетила Херсон, где провела рабочие встречи с представителями администрации города, передает корреспондент РИА Новости.Во время визита Кузнецова обсудила экстренные гуманитарные вопросы с главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо, а также посетила областную детскую больницу и областной дом малютки, куда из разных регионов России передали гуманитарную помощь для детей.Также в рамках визита вице-спикер возложила цветы к Вечному огню на Аллее славы и к памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html

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