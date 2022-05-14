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Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой - РИА Новости, 14.05.2022
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Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой
Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой - РИА Новости, 14.05.2022
Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой
Проживавшая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова, которая пропала без вести, обнаружена мертвой, сообщает МВД непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:24
2022-05-14T18:21
в мире
степанакерт
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Проживавшая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова, которая пропала без вести, обнаружена мертвой, сообщает МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Ранее в ведомстве сообщили, что Санникова пропала без вести на прибрежной территории реки Каркар 9 мая. Информация об этом поступила в МВД и госслужбу по чрезвычайным ситуациям день спустя.Сотрудники полиции и спасатели вели поисково-спасательные работы по периметру реки."В результат поисково-спасательных работ, проведенных оперативными группами быстрого реагирования госслужбы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками службы нацбезопасности, сегодня в 12.30 (11.30 мск) в реке Каркар обнаружено тело Ольги Санниковой", - говорится в сообщении.Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция Степанакерта устанавливает обстоятельства происшествия.
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в мире, степанакерт
16:24 14.05.2022 (обновлено: 18:21 14.05.2022)
 
Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой

Проживавшую в Степанакерте россиянку нашли мертвой в районе реки Каркар

© Фото : ԱՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունСпасатели несут тело пропавшей 9 мая гражданки России
Спасатели несут тело пропавшей 9 мая гражданки России - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : ԱՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Проживавшая в Степанакерте гражданка РФ Ольга Санникова, которая пропала без вести, обнаружена мертвой, сообщает МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ранее в ведомстве сообщили, что Санникова пропала без вести на прибрежной территории реки Каркар 9 мая. Информация об этом поступила в МВД и госслужбу по чрезвычайным ситуациям день спустя.
Сотрудники полиции и спасатели вели поисково-спасательные работы по периметру реки.
"В результат поисково-спасательных работ, проведенных оперативными группами быстрого реагирования госслужбы по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками службы нацбезопасности, сегодня в 12.30 (11.30 мск) в реке Каркар обнаружено тело Ольги Санниковой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция Степанакерта устанавливает обстоятельства происшествия.
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