https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html

Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы

Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы - РИА Новости, 14.05.2022

Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы

Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T23:42

2022-05-14T23:42

2022-05-14T23:49

украина

россия

германия

g7

канада

мелани жоли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.По его данным, речь идет о том, чтобы направить суда в "европейские порты", откуда те будут развозить пшеницу в нуждающиеся страны."Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей будет грозить голод", - цитирует CTV Жоли, которая принимала участие в министерской встрече G7 в Германии.В итоговом заявлении "семерка" обвинила Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложила на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Российские власти такие обвинения отвергают. G7 добавила, что санкции, вводимые ею против России, не будут затрагивать поставок продовольствия в развивающиеся страны.

https://ria.ru/20220512/g7-1788192408.html

украина

россия

германия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, g7, канада, мелани жоли