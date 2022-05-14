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Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы - РИА Новости, 14.05.2022
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Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы - РИА Новости, 14.05.2022
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:42
2022-05-14T23:49
украина
россия
германия
g7
канада
мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.По его данным, речь идет о том, чтобы направить суда в "европейские порты", откуда те будут развозить пшеницу в нуждающиеся страны."Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей будет грозить голод", - цитирует CTV Жоли, которая принимала участие в министерской встрече G7 в Германии.В итоговом заявлении "семерка" обвинила Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложила на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Российские власти такие обвинения отвергают. G7 добавила, что санкции, вводимые ею против России, не будут затрагивать поставок продовольствия в развивающиеся страны.
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украина, россия, германия, g7, канада, мелани жоли
23:42 14.05.2022 (обновлено: 23:49 14.05.2022)
 
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы

МИД Канады: страна готова предоставить суда для вывоза украинского зерна из портов Европы

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.
По его данным, речь идет о том, чтобы направить суда в "европейские порты", откуда те будут развозить пшеницу в нуждающиеся страны.
"Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей будет грозить голод", - цитирует CTV Жоли, которая принимала участие в министерской встрече G7 в Германии.
В итоговом заявлении "семерка" обвинила Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложила на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Российские власти такие обвинения отвергают. G7 добавила, что санкции, вводимые ею против России, не будут затрагивать поставок продовольствия в развивающиеся страны.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:34Специальная военная операция на Украине
G7 обсуждают возможности для помощи Украине, заявила Бербок
 
УкраинаРоссияГерманияG7КанадаМелани Жоли
 
 
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