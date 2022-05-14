https://ria.ru/20220514/kanada-1788608575.html
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы - РИА Новости, 14.05.2022
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T23:42
2022-05-14T23:42
2022-05-14T23:49
украина
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германия
g7
канада
мелани жоли
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Канада готова задействовать свои суда в экспорте зерна с Украины, сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу канадского МИД Мелани Жоли.По его данным, речь идет о том, чтобы направить суда в "европейские порты", откуда те будут развозить пшеницу в нуждающиеся страны."Нужно, чтобы мир получил эти зерновые. Если этого не произойдет, миллионам людей будет грозить голод", - цитирует CTV Жоли, которая принимала участие в министерской встрече G7 в Германии.В итоговом заявлении "семерка" обвинила Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложила на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Российские власти такие обвинения отвергают. G7 добавила, что санкции, вводимые ею против России, не будут затрагивать поставок продовольствия в развивающиеся страны.
https://ria.ru/20220512/g7-1788192408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, германия, g7, канада, мелани жоли
23:42 14.05.2022 (обновлено: 23:49 14.05.2022)
Канада готова помочь с вывозом украинского зерна из портов Европы
МИД Канады: страна готова предоставить суда для вывоза украинского зерна из портов Европы