https://ria.ru/20220514/irkutsk-1788525209.html

В историческом здании в центре Иркутска ликвидировали пожар

В историческом здании в центре Иркутска ликвидировали пожар - РИА Новости, 14.05.2022

В историческом здании в центре Иркутска ликвидировали пожар

Пожар в историческом здании в центре Иркутска, где ранее размещался ТЮЗ, ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:46

2022-05-14T14:46

2022-05-14T14:46

происшествия

игорь кобзев

иркутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788381720_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_8dab49f975d5459808b9eba66820c7b3.jpg

ИРКУТСК, 14 мая – РИА Новости. Пожар в историческом здании в центре Иркутска, где ранее размещался ТЮЗ, ликвидирован, сообщает ГУМЧС региона.В пятницу вечером в центре Иркутска горело здание, где раньше размещался Театр юного зрителя. Оно является объектом культурного наследия и готовилось к реставрации. Во время пожара никто не пострадал."17.20 (12.20 мск) Иркутск, улица Ленина, 13, ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram, на месте пожара идёт разборка конструкций."Историческая часть здания не пострадала. Фасад, выходящий на улицы Ленина и Маркса, сохранился. Огнём уничтожена та часть, что планировалась к демонтажу. Создана комиссия по выявлению причин пожара и восстановлению здания", - сообщил Кобзев.Возведение исторического здания в центре Иркутска, где располагался ТЮЗ, шло в несколько этапов. Самая ранняя его часть была построена в 1860-е годы как жилой дом купца Брянцева. Спустя 20 лет здесь была открыта "Сибирская гостиница", которую позднее переименовали в "Россию", а затем в "Централь". Когда здание купил предприниматель Иосиф Гиллер, он пристроил к нему два крыла и открыл доходный дом, где также размещались ресторан "Модерн", киноиллюзион "Глобус" и торговые помещения. После революции здание было национализировано. В 1936 году здесь открылся Театр рабочей молодежи, который позднее переименовали в ТЮЗ. С 2006 года здание не эксплуатировалось из-за аварийного состояния.

https://ria.ru/20220513/pozhar-1788454805.html

https://ria.ru/20220513/pozhar-1788435135.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутск