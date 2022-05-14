https://ria.ru/20220514/igry-1788367220.html

Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх

Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх - РИА Новости, 14.05.2022

Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх

На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.

2022-05-14T12:00

2022-05-14T12:00

2022-05-14T12:00

мы все умрём. но это не точно

технологии

национальный исследовательский университет «миэт»

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наука в университете

искусственный интеллект

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Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя. audio/mpeg

Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя. audio/mpeg

О том, как разработчики делают "поведение" ИИ похожим на человеческое, и отберет ли искусственный интеллект работу у разработчиков игр, рассказал эксперт Центра НТИ "Сенсорика" Саид Муратчаев.Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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