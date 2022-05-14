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Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх - РИА Новости, 14.05.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20220514/igry-1788367220.html
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх - РИА Новости, 14.05.2022
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
2022-05-14T12:00
2022-05-14T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
национальный исследовательский университет «миэт»
образование
наука
университетская наука
наука в университете
искусственный интеллект
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Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
audio/mpeg
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
audio/mpeg
О том, как разработчики делают "поведение" ИИ похожим на человеческое, и отберет ли искусственный интеллект работу у разработчиков игр, рассказал эксперт Центра НТИ "Сенсорика" Саид Муратчаев.Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, национальный исследовательский университет «миэт», образование, наука, университетская наука, наука в университете, искусственный интеллект, аудио
12:00 14.05.2022
 

Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх

Мы все умрём. Но это не точно
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
12:00
Читать ria.ru в
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
О том, как разработчики делают "поведение" ИИ похожим на человеческое, и отберет ли искусственный интеллект работу у разработчиков игр, рассказал эксперт Центра НТИ "Сенсорика" Саид Муратчаев.
Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноТехнологииНациональный исследовательский университет «МИЭТ»ОбразованиеНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеИскусственный интеллект
 
 
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