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Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх - РИА Новости, 14.05.2022
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
2022-05-14T12:00
2022-05-14T12:00
2022-05-14T12:00
мы все умрём. но это не точно
технологии
национальный исследовательский университет «миэт»
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Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
audio/mpeg
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.
audio/mpeg
О том, как разработчики делают "поведение" ИИ похожим на человеческое, и отберет ли искусственный интеллект работу у разработчиков игр, рассказал эксперт Центра НТИ "Сенсорика" Саид Муратчаев.Эпизод подготовлен совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, национальный исследовательский университет «миэт», образование, наука, университетская наука, наука в университете, искусственный интеллект, аудио
Поддается, жульничает, имитирует человека: искусственный интеллект в играх
На заре игровой индустрии искусственный интеллект мог выполнять лишь простые действия, сегодня он учится и адаптируется под игрока. ИИ используют и в процессе создания игр, он способен не только повысить качество графики, но и создать игровой мир, наполнить его объектами, а в будущем — персонализировать под интересы и вкусы каждого пользователя.