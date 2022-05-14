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Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России - РИА Новости, 14.05.2022
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России
Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:35
2022-05-14T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной помощи от России, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующий приказ поступил в социальные учреждения Харьковской области из областного центра. Этим приказом украинские власти лишили дома престарелых и больницы финансирования, а также запретили им получать помощь с российской стороны.Однако представители военно-гражданской администрации все же убедили руководство Волчанского дома престарелых, в котором находятся 97 пожилых людей, принять от России медикаменты, продукты и генератор. Лишенные пенсии, постояльцы дома престарелых уже три месяца не получали полноценного питания и ухода.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html
россия
харьковская область
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Руководству домов престарелых запрещали брать от России гуманитарную помощь
Украинские власти запретили руководству домов престарелых в Харьковской области брать гуманитарную помощь от России с угрозой расправы над родственниками. Один из таких домов престарелых посетил корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
19:35 14.05.2022 (обновлено: 22:04 14.05.2022)
 
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России

Украина запретила домам престарелых в Харьковской области принимать гумпомощь от России

Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной помощи от России, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий приказ поступил в социальные учреждения Харьковской области из областного центра. Этим приказом украинские власти лишили дома престарелых и больницы финансирования, а также запретили им получать помощь с российской стороны.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 21:48
В Харьковской области боевики спекулируют талонами на топливо для "скорых"
Однако представители военно-гражданской администрации все же убедили руководство Волчанского дома престарелых, в котором находятся 97 пожилых людей, принять от России медикаменты, продукты и генератор. Лишенные пенсии, постояльцы дома престарелых уже три месяца не получали полноценного питания и ухода.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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