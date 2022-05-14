https://ria.ru/20220514/gumpomosch-1788584791.html
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России - РИА Новости, 14.05.2022
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России
Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T19:35
2022-05-14T19:35
2022-05-14T22:04
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной помощи от России, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующий приказ поступил в социальные учреждения Харьковской области из областного центра. Этим приказом украинские власти лишили дома престарелых и больницы финансирования, а также запретили им получать помощь с российской стороны.Однако представители военно-гражданской администрации все же убедили руководство Волчанского дома престарелых, в котором находятся 97 пожилых людей, принять от России медикаменты, продукты и генератор. Лишенные пенсии, постояльцы дома престарелых уже три месяца не получали полноценного питания и ухода.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html
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Руководству домов престарелых запрещали брать от России гуманитарную помощь
Украинские власти запретили руководству домов престарелых в Харьковской области брать гуманитарную помощь от России с угрозой расправы над родственниками. Один из таких домов престарелых посетил корреспондент РИА Новости.
2022-05-14T19:35
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PT2M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
19:35 14.05.2022 (обновлено: 22:04 14.05.2022)
Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России
Украина запретила домам престарелых в Харьковской области принимать гумпомощь от России