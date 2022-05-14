https://ria.ru/20220514/gumpomosch-1788584791.html

Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России

Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России - РИА Новости, 14.05.2022

Киев запретил харьковским домам престарелых принимать помощь от России

Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T19:35

2022-05-14T19:35

2022-05-14T22:04

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вооруженные силы украины

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 14 мая - РИА Новости. Украинские власти пригрозили руководству домов престарелых на освобожденных территориях Харьковской области расправой над родственниками за прием гуманитарной помощи от России, передает корреспондент РИА Новости.Соответствующий приказ поступил в социальные учреждения Харьковской области из областного центра. Этим приказом украинские власти лишили дома престарелых и больницы финансирования, а также запретили им получать помощь с российской стороны.Однако представители военно-гражданской администрации все же убедили руководство Волчанского дома престарелых, в котором находятся 97 пожилых людей, принять от России медикаменты, продукты и генератор. Лишенные пенсии, постояльцы дома престарелых уже три месяца не получали полноценного питания и ухода.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788445871.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Руководству домов престарелых запрещали брать от России гуманитарную помощь Украинские власти запретили руководству домов престарелых в Харьковской области брать гуманитарную помощь от России с угрозой расправы над родственниками. Один из таких домов престарелых посетил корреспондент РИА Новости. 2022-05-14T19:35 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины