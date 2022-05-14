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В России нет гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 14.05.2022
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В России нет гепатита неизвестной этиологии
В России нет гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 14.05.2022
В России нет гепатита неизвестной этиологии
Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России, по последним данным, не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T17:28
2022-05-14T17:28
здоровье - общество
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России, по последним данным, не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По состоянию на 10 мая 2022 года, по данным ВОЗ, зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ, зарегистрировано пять летальных случаев."В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении.С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий, отметили в ведомстве.Причины возникновения гепатита в настоящее время активно изучается. Исследователями из Великобритании были изучены 111 случаев острого гепатита у детей, во всех случаях возбудителем не являлся вирус гепатита. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в 20 случаях среди тех, кто был протестирован, уточнили в Роспотребнадзоре.По мнению зарубежных специалистов, одной из гипотез возникновения случаев острого гепатита неизвестной этиологии может являться постковидный синдром, о чем свидетельствуют научные исследования, проведенные ранее, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html
https://ria.ru/20220507/gepatit-1787365487.html
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здоровье - общество, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
17:28 14.05.2022
 
В России нет гепатита неизвестной этиологии

Роспотребнадзор: случаев гепатита неизвестной этиологии в России не выявили

© Depositphotos / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Медицинский работник записывает результаты анализа крови - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России, по последним данным, не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По состоянию на 10 мая 2022 года, по данным ВОЗ, зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в более чем 20 странах Европейского, Американского, Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона ВОЗ, зарегистрировано пять летальных случаев.
"В Российской Федерации по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах", - говорится в сообщении.
С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как низкий, отметили в ведомстве.
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Причины возникновения гепатита в настоящее время активно изучается. Исследователями из Великобритании были изучены 111 случаев острого гепатита у детей, во всех случаях возбудителем не являлся вирус гепатита. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в 20 случаях среди тех, кто был протестирован, уточнили в Роспотребнадзоре.
По мнению зарубежных специалистов, одной из гипотез возникновения случаев острого гепатита неизвестной этиологии может являться постковидный синдром, о чем свидетельствуют научные исследования, проведенные ранее, пояснили в пресс-службе.
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Здоровье - ОбществоВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
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