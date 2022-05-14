https://ria.ru/20220514/gaz-1788509011.html

В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ

В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022

В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ

Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:42

2022-05-14T12:42

2022-05-14T12:42

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок из РФ, передает информационное агентство БТА."Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%", - говорится в сообщении агентства.Согласно регулятору, главной причиной роста цен стала остановка поставок "Газпромом".Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/gaz-1788496292.html

https://ria.ru/20220514/gaz-1788475009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, болгария, россия, польша, газпром, газпромбанк, московская биржа