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В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022
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В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ
В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2022
В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ
Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:42
2022-05-14T12:42
экономика
владимир путин
болгария
россия
польша
газпром
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок из РФ, передает информационное агентство БТА."Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%", - говорится в сообщении агентства.Согласно регулятору, главной причиной роста цен стала остановка поставок "Газпромом".Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20220514/gaz-1788496292.html
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экономика, владимир путин, болгария, россия, польша, газпром, газпромбанк, московская биржа
12:42 14.05.2022
 
В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ

БТА: в Болгарии цена на газ выросла на 14 процентов из-за остановок поставок из России

© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
Тепловая электростанция в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок из РФ, передает информационное агентство БТА.
"Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%", - говорится в сообщении агентства.
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В МИД России рассказали о будущем поставок газа в Европу
Согласно регулятору, главной причиной роста цен стала остановка поставок "Газпромом".
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.
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ЭкономикаВладимир ПутинБолгарияРоссияПольшаГазпромГазпромбанкМосковская биржа
 
 
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