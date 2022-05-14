В Болгарии цена на газ на май выросла почти на 14 процентов, сообщили СМИ
БТА: в Болгарии цена на газ выросла на 14 процентов из-за остановок поставок из России
© AP Photo / Petar PetrovТепловая электростанция в Софии, Болгария
© AP Photo / Petar Petrov
Тепловая электростанция в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, она выросла почти на 14% из-за остановок поставок из РФ, передает информационное агентство БТА.
"Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%", - говорится в сообщении агентства.
Согласно регулятору, главной причиной роста цен стала остановка поставок "Газпромом".
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".