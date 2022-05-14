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Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России - РИА Новости, 14.05.2022
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Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России
Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России - РИА Новости, 14.05.2022
Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России
Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ, заявил в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T01:59
2022-05-14T01:59
германия
россия
украина
еврокомиссия
в мире
экономика
роберт хабек
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ, заявил в интервью газете Wirtschafts Woche министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.Немецкий политик считает, что промышленность и частные лица могут сократить потребление энергии на десять процентов и при этом не попасть в "бедственное положение".В тоже время вице-премьер предупредил об экономических рисках остановки импорта голубого топлива из России.Ранее Хабек заявил, что Германия сейчас не может ввести запрет на поставки природного газа из России. По его словам, немецкие хранилища заполнены на 40 процентов.После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария требуют для себя исключений.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html
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германия, россия, украина, еврокомиссия, в мире, экономика, роберт хабек
01:59 14.05.2022
 
Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия переживет зиму без газа из России при сильной экономии

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ, заявил в интервью газете Wirtschafts Woche министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
Немецкий политик считает, что промышленность и частные лица могут сократить потребление энергии на десять процентов и при этом не попасть в "бедственное положение".
"Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа", — предположил Хабек.
В тоже время вице-премьер предупредил об экономических рисках остановки импорта голубого топлива из России.
"Даже при упомянутых условиях цены на газ наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют", — заключил глава Минэкономики ФРГ.
Ранее Хабек заявил, что Германия сейчас не может ввести запрет на поставки природного газа из России. По его словам, немецкие хранилища заполнены на 40 процентов.
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В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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