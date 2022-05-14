https://ria.ru/20220514/gaz-1788462044.html

Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России

Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России - РИА Новости, 14.05.2022

Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России

Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ, заявил в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T01:59

2022-05-14T01:59

2022-05-14T01:59

германия

россия

украина

еврокомиссия

в мире

экономика

роберт хабек

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Германия сможет пережить ближайшую зиму без поставок российского газа при условии значительной экономии энергии и при наличии полных газохранилищ, заявил в интервью газете Wirtschafts Woche министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.Немецкий политик считает, что промышленность и частные лица могут сократить потребление энергии на десять процентов и при этом не попасть в "бедственное положение".В тоже время вице-премьер предупредил об экономических рисках остановки импорта голубого топлива из России.Ранее Хабек заявил, что Германия сейчас не может ввести запрет на поставки природного газа из России. По его словам, немецкие хранилища заполнены на 40 процентов.После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария требуют для себя исключений.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

германия

россия

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германия, россия, украина, еврокомиссия, в мире, экономика, роберт хабек