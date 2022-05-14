https://ria.ru/20220514/gagloev-1788474180.html
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов - РИА Новости, 14.05.2022
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:51
2022-05-14T08:51
2022-05-14T14:29
выборы в южной осетии — 2022
в мире
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики."Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143 человек. — Прим. ред.), Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)", — сказал представитель ЦИК.Общая явка на голосовании составила 73,93%.Выборы проходили 8 мая. Библов ранее признал поражение во втором туре и поздравил оппонента с победой.Инаугурация нового президента состоится 24 мая.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20220512/vybory-1788081555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в южной осетии — 2022, в мире, алан гаглоев, южная осетия
08:51 14.05.2022 (обновлено: 14:29 14.05.2022)
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09 процента голосов
ЦХИНВАЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
"Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143 человек. — Прим. ред.), Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)", — сказал представитель ЦИК.
Общая явка на голосовании составила 73,93%.
Выборы проходили 8 мая. Библов ранее признал поражение во втором туре и поздравил оппонента с победой.
Инаугурация нового президента состоится 24 мая.
Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве
и Сухуме
. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.