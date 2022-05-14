https://ria.ru/20220514/gagloev-1788474180.html

Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов

Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов - РИА Новости, 14.05.2022

Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов

Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:51

2022-05-14T08:51

2022-05-14T14:29

выборы в южной осетии — 2022

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алан гаглоев

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики."Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143 человек. — Прим. ред.), Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)", — сказал представитель ЦИК.Общая явка на голосовании составила 73,93%.Выборы проходили 8 мая. Библов ранее признал поражение во втором туре и поздравил оппонента с победой.Инаугурация нового президента состоится 24 мая.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20220512/vybory-1788081555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выборы в южной осетии — 2022, в мире, алан гаглоев, южная осетия