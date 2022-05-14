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Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов - РИА Новости, 14.05.2022
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Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов - РИА Новости, 14.05.2022
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:51
2022-05-14T14:29
выборы в южной осетии — 2022
в мире
алан гаглоев
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики."Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143 человек. — Прим. ред.), Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)", — сказал представитель ЦИК.Общая явка на голосовании составила 73,93%.Выборы проходили 8 мая. Библов ранее признал поражение во втором туре и поздравил оппонента с победой.Инаугурация нового президента состоится 24 мая.Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
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выборы в южной осетии — 2022, в мире, алан гаглоев, южная осетия
08:51 14.05.2022 (обновлено: 14:29 14.05.2022)
 
Гаглоев победил на выборах главы Южной Осетии с 56,09 процента голосов

Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09 процента голосов

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкАлан Гаглоев на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Алан Гаглоев на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Алан Гаглоев на избирательном участке № 23 в Цхинвале. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 14 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Ныхас" Алан Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии с 56,09 процента голосов, действующий глава республики Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
"Гаглоев набрал 56,09% голосов (16 143 человек. — Прим. ред.), Бибилов — 40,90% (11 767). Против всех проголосовали 3,01% (867)", — сказал представитель ЦИК.
Общая явка на голосовании составила 73,93%.
Выборы проходили 8 мая. Библов ранее признал поражение во втором туре и поздравил оппонента с победой.
Инаугурация нового президента состоится 24 мая.
Избирательные участки были открыты в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Девушка голосует на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:01
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила 73,93 процента
 
Выборы в Южной Осетии — 2022В миреАлан ГаглоевЮжная Осетия
 
 
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