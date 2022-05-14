https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком - РИА Новости, 14.05.2022
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
Главное управление МЧС России по Белгородской области назвало фейком информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов области. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:01
2022-05-14T16:01
2022-05-14T16:01
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области назвало фейком информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов области."Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о том, что якобы в ближайшие дни, начиная с 15 мая, готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в сообщении управления.Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20220514/solokhi-1788531852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
МЧС назвало информацию о готовящейся эвакуации в Белгородской области фейком