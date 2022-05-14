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МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком - РИА Новости, 14.05.2022
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МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком - РИА Новости, 14.05.2022
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком
Главное управление МЧС России по Белгородской области назвало фейком информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов области. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:01
2022-05-14T16:01
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области назвало фейком информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов области."Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о том, что якобы в ближайшие дни, начиная с 15 мая, готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в сообщении управления.Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20220514/solokhi-1788531852.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:01 14.05.2022
 
МЧС назвало информацию о подготовке эвакуации в Белгородской области фейком

МЧС назвало информацию о готовящейся эвакуации в Белгородской области фейком

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области назвало фейком информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов области.
"Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации, поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, сообщают о том, что якобы в ближайшие дни, начиная с 15 мая, готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - говорится в сообщении управления.
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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В Белгородском селе Солохи начались восстановительные работы
 
Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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