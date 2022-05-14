https://ria.ru/20220514/feyk-1788495136.html

Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области

Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области - РИА Новости, 14.05.2022

Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области

Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:52

2022-05-14T10:52

2022-05-14T10:52

россошанский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два."В россошанском паблике во "Вконтакте" появилась информация о том, что жителям (приграничных) Кантемировского и Россошанского районов один месяц работы будет считаться за два, будет единовременная выплата и компенсация в случае ранения или смерти. Такая мера введена только для работников компании "Россети", - сообщает в субботу администрация Россошанского района в своем Telegram-канале.Как отмечают власти, соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский, и это связано с "повышенным уровнем опасности" работников организации."Например, сотрудники построили воздушную линию 110 кВ и обеспечили подачу электроэнергии из Белгородской в Харьковскую область. Такие условия являются экстремальными и связаны с риском", - информирует райадминистрация.

https://ria.ru/20220511/skulptura-1787873633.html

россошанский район

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россошанский район, воронежская область