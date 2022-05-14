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Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области - РИА Новости, 14.05.2022
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Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области - РИА Новости, 14.05.2022
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области
Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:52
2022-05-14T10:52
россошанский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два."В россошанском паблике во "Вконтакте" появилась информация о том, что жителям (приграничных) Кантемировского и Россошанского районов один месяц работы будет считаться за два, будет единовременная выплата и компенсация в случае ранения или смерти. Такая мера введена только для работников компании "Россети", - сообщает в субботу администрация Россошанского района в своем Telegram-канале.Как отмечают власти, соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский, и это связано с "повышенным уровнем опасности" работников организации."Например, сотрудники построили воздушную линию 110 кВ и обеспечили подачу электроэнергии из Белгородской в Харьковскую область. Такие условия являются экстремальными и связаны с риском", - информирует райадминистрация.
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россошанский район
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россошанский район, воронежская область
10:52 14.05.2022
 
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области

Власти опровергли фейк о новых условиях труда в приграничных районах Воронежской области

© Depositphotos / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два.
"В россошанском паблике во "Вконтакте" появилась информация о том, что жителям (приграничных) Кантемировского и Россошанского районов один месяц работы будет считаться за два, будет единовременная выплата и компенсация в случае ранения или смерти. Такая мера введена только для работников компании "Россети", - сообщает в субботу администрация Россошанского района в своем Telegram-канале.
Как отмечают власти, соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский, и это связано с "повышенным уровнем опасности" работников организации.
"Например, сотрудники построили воздушную линию 110 кВ и обеспечили подачу электроэнергии из Белгородской в Харьковскую область. Такие условия являются экстремальными и связаны с риском", - информирует райадминистрация.
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