https://ria.ru/20220514/feyk-1788495136.html
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области - РИА Новости, 14.05.2022
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области
Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:52
2022-05-14T10:52
2022-05-14T10:52
россошанский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Власти опровергли появившуюся в соцсети информацию, что жителям двух приграничных районов Воронежской области месяц работы будет считаться за два."В россошанском паблике во "Вконтакте" появилась информация о том, что жителям (приграничных) Кантемировского и Россошанского районов один месяц работы будет считаться за два, будет единовременная выплата и компенсация в случае ранения или смерти. Такая мера введена только для работников компании "Россети", - сообщает в субботу администрация Россошанского района в своем Telegram-канале.Как отмечают власти, соответствующий приказ подписал генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский, и это связано с "повышенным уровнем опасности" работников организации."Например, сотрудники построили воздушную линию 110 кВ и обеспечили подачу электроэнергии из Белгородской в Харьковскую область. Такие условия являются экстремальными и связаны с риском", - информирует райадминистрация.
https://ria.ru/20220511/skulptura-1787873633.html
россошанский район
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россошанский район, воронежская область
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в части Воронежской области
Власти опровергли фейк о новых условиях труда в приграничных районах Воронежской области