https://ria.ru/20220514/facepay-1788518237.html

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay - РИА Новости, 14.05.2022

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T14:04

2022-05-14T14:04

2022-05-14T14:04

общество

технологии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро."Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay", - говорится в сообщении.Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву "М".Также в сообщении рассказали, что нужно обновить приложение "Метро Москвы", быть зарегистрированным в личном кабинете и в системе Face Pay. Условия конкурса можно найти в разделе "Метро" приложения.Кроме того, уточняется, что выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay, начиная с 20 мая, получат первые 10 пассажиров, которые отсканируют все пять QR-кодов."Конкурс стартует 15 мая в 8.00", - заключили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20220513/metro-1788252103.html

https://realty.ria.ru/20220505/metro-1786945777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва