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Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay - РИА Новости, 14.05.2022
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Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay
Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay - РИА Новости, 14.05.2022
Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay
Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:04
2022-05-14T14:04
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро."Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay", - говорится в сообщении.Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву "М".Также в сообщении рассказали, что нужно обновить приложение "Метро Москвы", быть зарегистрированным в личном кабинете и в системе Face Pay. Условия конкурса можно найти в разделе "Метро" приложения.Кроме того, уточняется, что выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay, начиная с 20 мая, получат первые 10 пассажиров, которые отсканируют все пять QR-кодов."Конкурс стартует 15 мая в 8.00", - заключили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20220513/metro-1788252103.html
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общество, технологии, москва
14:04 14.05.2022
 
Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay в свой день рождения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский метрополитен в честь своего дня рождения 15 мая проведёт конкурс, в котором разыграет бесплатные поездки по Face Pay, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. Пресс-служба подсказала, что эти станции между собой на схеме образуют букву "М".
Также в сообщении рассказали, что нужно обновить приложение "Метро Москвы", быть зарегистрированным в личном кабинете и в системе Face Pay. Условия конкурса можно найти в разделе "Метро" приложения.
Кроме того, уточняется, что выигрыш в виде 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay, начиная с 20 мая, получат первые 10 пассажиров, которые отсканируют все пять QR-кодов.
"Конкурс стартует 15 мая в 8.00", - заключили в пресс-службе.
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