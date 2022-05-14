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ЕС хочет форсировать заключение СВПД с Ираном, заявил переговорщик - РИА Новости, 14.05.2022
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ЕС хочет форсировать заключение СВПД с Ираном, заявил переговорщик
ЕС хочет форсировать заключение СВПД с Ираном, заявил переговорщик - РИА Новости, 14.05.2022
ЕС хочет форсировать заключение СВПД с Ираном, заявил переговорщик
Ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за возникшего энергетического кризиса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T16:44
2022-05-14T16:44
в мире
владимир путин
дональд трамп
нед прайс
тегеран (город)
украина
иран
мид ирана
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за возникшего энергетического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди."Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости в иранских энергетических ресурсах", - сказал Маранди.Еще одной причиной стремления европейских стран заключить соглашение с Тегераном иранский советник назвал энергетический кризис, с которым столкнулись страны Европы после начала спецоперации РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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тегеран (город)
украина
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в мире, владимир путин, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), украина, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
16:44 14.05.2022
 
ЕС хочет форсировать заключение СВПД с Ираном, заявил переговорщик

Переговорщик: ситуация на Украине вынудила ЕС форсировать заключение СВПД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за возникшего энергетического кризиса, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди.
"Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном являются военные действия на Украине и потребность мирового рынка в иранских нефти и газе, постоянной необходимости в иранских энергетических ресурсах", - сказал Маранди.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 00:31
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
Еще одной причиной стремления европейских стран заключить соглашение с Тегераном иранский советник назвал энергетический кризис, с которым столкнулись страны Европы после начала спецоперации РФ на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 14:30
Евросоюз пытается спасти переговоры по СВПД, заявил Боррель
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампНед ПрайсТегеран (город)УкраинаИранМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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