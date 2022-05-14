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Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
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Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров
Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:43
2022-05-14T15:43
в мире
сергей лавров
сша
евросоюз
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
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в мире, сергей лавров, сша, евросоюз
15:43 14.05.2022
 
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
15:32
Запад подорвал свою репутацию грабительскими действиями, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровСШАЕвросоюз
 
 
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