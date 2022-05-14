https://ria.ru/20220514/evrosoyuz-1788534576.html
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров - РИА Новости, 14.05.2022
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров
Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:43
2022-05-14T15:43
2022-05-14T15:43
в мире
сергей лавров
сша
евросоюз
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
https://ria.ru/20220514/lavrov-1788532692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, сша, евросоюз
Евросоюз утрачивает признаки самостоятельности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности в угоду США