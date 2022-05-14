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Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022
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Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко
Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко - РИА Новости, 14.05.2022
Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко
Если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой,... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:12
2022-05-14T14:20
в мире
украина
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если Евросоюз - реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой", - сказал он журналистам.
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в мире, украина, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
14:12 14.05.2022 (обновлено: 14:20 14.05.2022)
 
Конец ЕС наступит с началом процедуры вступления Украины, заявил Грушко

Замглавы МИД заявил, что конец Евросоюза наступит с началом процедуры вступления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 мая - РИА Новости. Если Евросоюз одобрит начало процедуры вступления Украины в ЕС, это будет означать конец объединению и показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если Евросоюз - реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая не совместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а сугубо геополитикой", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14:00
Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам, заявили в МИД
 
В миреУкраинаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
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