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Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации - РИА Новости, 14.05.2022
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Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации
Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации - РИА Новости, 14.05.2022
Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации
Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры, попирающие основные права и свободы, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:48
2022-05-14T10:48
в мире
донбасс
европа
франция
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры, попирающие основные права и свободы, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа, неоднократно бывавший в Донбассе.Ранее он рассказал, что таможня Франции конфисковала собранные для детей Донбасса средства гуманитарной ассоциации, предназначенные для перевозки на территорию России, под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств."У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели. Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы", - подчеркнул он.Ассоциация "Спасем детей Донбасса" функционирует с 2014 года и принимает пожертвования от простых французов - врачей, учителей, рабочих - чтобы потом купить на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса. За восемь лет ассоциация беспрепятственно совершила восемь гуманитарных миссий в Донбасс, а девятая была осложнена из-за действий французской таможни.
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в мире, донбасс, европа, франция
10:48 14.05.2022
 
Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации

Глава гуманитарной ассоциации Леруа: Европа превращается в диктатуру, попирающую свободы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС
Флаги стран-участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры, попирающие основные права и свободы, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа, неоднократно бывавший в Донбассе.
Ранее он рассказал, что таможня Франции конфисковала собранные для детей Донбасса средства гуманитарной ассоциации, предназначенные для перевозки на территорию России, под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств.
"У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели. Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы", - подчеркнул он.
Ассоциация "Спасем детей Донбасса" функционирует с 2014 года и принимает пожертвования от простых французов - врачей, учителей, рабочих - чтобы потом купить на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса. За восемь лет ассоциация беспрепятственно совершила восемь гуманитарных миссий в Донбасс, а девятая была осложнена из-за действий французской таможни.
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