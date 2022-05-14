https://ria.ru/20220514/evropa-1788494877.html

Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации

Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации - РИА Новости, 14.05.2022

Европа превращается в диктатуру, заявил глава гуманитарной ассоциации

Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры, попирающие основные права и свободы, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:48

2022-05-14T10:48

2022-05-14T10:48

в мире

донбасс

европа

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764073209_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_7e5389f955f58d07f4f67553efe42665.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европа и Франция в частности превращаются в диктатуры, попирающие основные права и свободы, заявил РИА Новости президент французской гуманитарной ассоциации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа, неоднократно бывавший в Донбассе.Ранее он рассказал, что таможня Франции конфисковала собранные для детей Донбасса средства гуманитарной ассоциации, предназначенные для перевозки на территорию России, под предлогом директивы о запрете ввоза денежных средств."У меня есть все доказательства, что это была чисто гуманитарная миссия. И если завтра меня посадят в тюрьму за гуманитарную помощь, то тогда я буду просто святым великомучеником во имя благородной цели. Люди должны понимать, что Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры и попирают элементарные демократические права и свободы", - подчеркнул он.Ассоциация "Спасем детей Донбасса" функционирует с 2014 года и принимает пожертвования от простых французов - врачей, учителей, рабочих - чтобы потом купить на эти деньги медикаменты, еду, одежду, игрушки для детских клиник Донбасса. За восемь лет ассоциация беспрепятственно совершила восемь гуманитарных миссий в Донбасс, а девятая была осложнена из-за действий французской таможни.

https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html

донбасс

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, европа, франция