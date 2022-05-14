https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир

Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир - РИА Новости, 14.05.2022

Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир

Для сомневающихся в том, что на Западе есть мощные силы, которые хотят не просто поражения, но и ликвидации России, есть один простой совет: посмотреть, что... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T08:00

2022-05-14T08:00

2022-05-14T08:06

авторы

в мире

россия

украина

европа

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

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Для сомневающихся в том, что на Западе есть мощные силы, которые хотят не просто поражения, но и ликвидации России, есть один простой совет: посмотреть, что говорят польские руководители.Казалось бы, за последние недели они уже сказали все, что хотели, и нет таких слов, которые могли бы удивить нас. Но нет, премьер Матеуш Моравецкий, еще в конце марта сообщивший, что Польша теперь устанавливает стандарты отношения к России и то, что раньше называли русофобией, стало мейнстримом, превзошел сам себя. А заодно и президента Дуду, который вчера заявил, будто верит в то, что мировое сообщество заставит Россию заплатить контрибуцию на восстановление Украины.Моравецкий написал статью для английской The Telegraph: текст, несомненно, останется в истории. Истории взаимоотношений не только Польши и России, но и России и Запада. Поскольку что у поляка на языке, то у англосакса на уме.Статья уникальная даже по нынешним временам, но зато предельно ясно обозначающая планы англосаксов в отношении России. Речь не идет о военном поражении Москвы на Украине, нет, она идет о ликвидации русского мира как такового. Нас не должно вводить в заблуждение то, что Моравецкий говорит о "русском мире" как об идеологии, потому что победить идеологию, то есть взгляды русских, предлагается раз и навсегда.“Путин не Гитлер и Сталин. К сожалению, он более опасен. В своем распоряжении он имеет не только более смертоносное оружие, но и новые средства массовой информации для распространения его пропаганды. <…>Не так давно Польша информационно воевала с Россией по поводу причин Второй мировой войны. Мы победили, но Путин добился своих целей. Он заразил интернет миллионами фейковых новостей".Моравецкий обвинил Запад во "впадении в блаженное забвение" и игнорировании угроз со стороны Москвы, которая последние 30 лет "продолжала работать над воскрешением демонов истории", в "равнодушии, позволившем Путину разработать идеологию, схожую с коммунизмом и нацизмом XX века":"Идеология путинского режима, "русский мир" — это эквивалент коммунизма и нацизма ХХ века, с помощью нее оправдываются вымышленные права и привилегии для своей страны."Русский мир" — это рак, не только пожирающий большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию.Как когда-то Германия подверглась денацификации, сегодня единственным шансом для России и цивилизованного мира является "депутинизация". <…>Если мы немедленно не приступим к этой задаче, то потеряем не только Украину, но и свою душу, нашу свободу и суверенитет, так как Россия не остановится на Киеве, она пойдет в затяжной поход на запад, и нам решать, где мы ее остановим".Программный текст, который дает сразу несколько ориентиров. Не просто "Путин хуже Гитлера", нет, это совершенно конкретные установки в отношении самой страны.Она угрожает Западу как таковому. Причем эта угроза была всегда: до 1991 года угрозой был СССР (в том числе и потому, что он оккупировал Польшу, часть Европы, как теперь учат европейцев), а после распада Союза Россия все тридцать лет "работала над воскрешением демонов истории". В итоге ее господствующей идеологией стал "путинизм", он же "русский мир", который поразил большую часть русского народа. Эта идеология опаснее нацистской: она угрожает существованию Европы. И чтобы снять эту угрозу, мало победить Россию на Украине, нужно искоренить саму идеологию. Каким образом? Проведя дерусификацию? Да, хотя Моравецкий и называет ее депутинизацией, но, учитывая, что он приравнивает "путинизм" к "русскому миру", понятно, о чем идет речь. Россия должна отказаться не просто от Путина, а от самой идеи русского мира, которую нужно объявить человеконенавистнической, агрессивной и фашистской.Вот такая программа ничего не напоминает? Да, конечно, это то, что пытались сделать из Украины все постсоветские годы. Дерусифицировать ее — сначала через отречение от нашей общей истории, противопоставив малороссов великороссам, а потом и отвергнув единство русского народа как такового. Какие малороссы-украинцы и великороссы как часть большого русского мира? Не было никогда такого, а есть Украина как не-Россия, а через шаг — и Украина как анти-Россия. За тридцать лет большую часть украинского населения убедили в том, что они не являются частью русского мира, а теперь хотят взяться уже и за русских в Российской Федерации?Пусть для начала отрекутся от самого понятия "русский мир": согласятся не только с тем, что украинцы не братья, но и с тем, что живущие на Украине великороссы — это отрезанный ломоть, который постепенно переделают в "европейский". Пусть забудут о русских за пределами России, в Прибалтике и Средней Азии — это же все дикость какая-то, говорить о нации в XXI веке, это же фашизм! Какая вам отдельная русская цивилизация, какой русский мир — молчите и кайтесь в своих преступлениях!А потом этот русский мир разделят на сибиряков и казаков, на уральцев и новгородцев, на ростовчан и питерцев, чтобы не мешали. Чему не мешали? Великой общеевропейской интеграции, Европе от Лиссабона до Урала, но без всего этого "русского мира", без наций и религий, потому что евроинтеграция — это же прогрессивно, современно и безболезненно. Это как эвтаназия: всех в один большой плавильный котел во имя равновесия с природой и гуманизма. Даже трансгуманизма, но об этом пока не стоит рассказывать интегрируемым (в том числе и полякам, они как-то нервно реагируют на универсальные ценности).То есть устами Моравецкого англосаксонские стратеги дают Западу установку: борьба с Россией должна идти до полной победы над "русским миром", то есть над желанием русских восстановить свое историческое единство, жить на своей земле по своим законам. Запад хочет не просто закрепить наше поражение 1991 года (ставшее следствием самоубийственного поведения) на века, помешав русским собрать свои земли воедино, но и вообще заставить нас отречься от самих себя, от своих предков и своего будущего как самостоятельной цивилизации. Причем еще вопрос, как именно нас хотят заставить это сделать: добровольно-принудительно или после оккупации. Судя по приведенным Моравецким параллелям с денацификацией, мечтают о втором варианте.И что мы должны ответить на это?Только одно: ни одна попытка Запада сокрушить русский мир не оказывалась удачной. Более того, каждый брошенный нам вызов заканчивался тем, что страна усиливала свои позиции, в том числе и в Европе. Если полякам нравится жить в мире фантазий, особенно русофобских (напомним, что нынешний фактический правитель Польши Ярослав Качиньский верит в абсолютный бред о том, что Россия сознательно "убила" его брата Леха, президента, подстроив авиакатастрофу под Смоленском), то это их проблема, а не наша, потому что все попытки сокрушить нашу страну, отменить русский мир, ударят в первую очередь по самой Польше.Ну а те англосаксонские игроки, что используют Моравецкого для мобилизации всего Запада на крестовый поход против того, кто "хуже Гитлера", должны помнить: европейцы сдались настоящему Гитлеру почти без сопротивления.Потому что он был частью их европейской цивилизации, близкородственной англосаксонской и даже во многом ей завидовавшей (как один из братьев завидует другому, так и одни саксонцы подражали другим). И если бы Гитлер не напал на Россию (отложив штурм Британии), то островная монархия тоже стала бы частью "общеевропейского дома" в его германском варианте. Без лишних наций (в том числе и поляков) и границ, без королев и Сити, но именно Россия помешала этому.Не потому, что любила англосаксов, а потому, что боролась за свое право на существование, за свою жизнь, за русский мир. Но если сейчас англосаксонский мир объявляет нам войну на уничтожение, не нужно удивляться, когда в результате он потеряет не только и так не принадлежащую ему Украину, но и Европу, которую контролирует после 1945-го.Не потому, что мы возьмем Берлин и Париж, а потому, что сама Европа панически не хочет никакой войны с русским миром. И чем больше ее станут подталкивать к ней, тем сильнее будет потом бунт европейцев против их геополитических начальников. Не перегните европейскую палку — по вам же и ударит, островитяне. Не желающая идти в поход на восток Европа будет вынуждена вырезать раковую опухоль, то есть разобрать Соединенное Королевство на несколько частей просто для того, чтобы "остановить смертельную угрозу своему существованию". Настоящую угрозу.

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https://ria.ru/20220513/denatsifikatsiya-1788262591.html

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авторы, в мире, россия, украина, европа, ярослав качиньский, матеуш моравецкий