https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788479011.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали почти 500 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали почти 500 человек за сутки - РИА Новости, 14.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали почти 500 человек за сутки

Почти 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:57

2022-05-14T09:57

2022-05-14T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

днр

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Почти 500 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 13 мая до 08:00 14 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 491 человек, включая 63 ребенка", — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Всего с пятого марта в указанном направлении проследовали 31 781 человек.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.По данным главы ДНР Дениса Пушилина на 11 мая, территорию предприятия покинули все гражданские люди.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, днр