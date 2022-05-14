https://ria.ru/20220514/donetsk-1788509507.html
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска в 09.30 обстреляли Луганское в ДНР, выпущено два снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:50
2022-05-14T12:50
2022-05-14T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 обстреляли Луганское в ДНР, выпущено два снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Луганское: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220514/donbass-1788506176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
12:50 14.05.2022 (обновлено: 13:10 14.05.2022)
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили два снаряда калибра 122 миллиметра по Луганскому