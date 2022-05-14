https://ria.ru/20220514/donetsk-1788504780.html

Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке

Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке - РИА Новости, 14.05.2022

Украинские войска обстреляли детский сад в Донецке

Украинские войска обстреляли здание детского сада в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:11

2022-05-14T12:11

2022-05-14T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (военные формирования Украины. — Прим. ред.) обстреляли здание детсада в Петровском районе Донецка. В результате обстрела по улице Щипачева повреждено здание детского сада № 386", — говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С момента провозглашения независимости региона от Киева этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно обстреливают украинские силовики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/ukraina-1788501018.html

https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788473649.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада 2022-05-14T12:11 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире