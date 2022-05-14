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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/donetsk-1788504035.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:03
2022-05-14T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в субботу уже четыре раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град" и четырнадцать снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/supermarket-1788501685.html
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донецк (днр)
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
12:03 14.05.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца
11:44Специальная военная операция на Украине
В Донецке загорелся супермаркет в результате обстрела со стороны ВСУ
Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в субботу уже четыре раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град" и четырнадцать снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
11:41Специальная военная операция на Украине
Здание школы в Донецке пострадало при обстреле со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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