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Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 14.05.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T14:43
2022-05-14T14:43
2022-05-14T14:43
специальная военная операция на украине
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украина
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку в Донецкой народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220514/donbass-1788524318.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Яковлевке