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В Китае рассказали, как Россия ударила по доллару - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/dollar-1788466993.html
В Китае рассказали, как Россия ударила по доллару
В Китае рассказали, как Россия ударила по доллару - РИА Новости, 14.05.2022
В Китае рассказали, как Россия ударила по доллару
Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, заявил в статье... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:53
2022-05-14T05:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
санкции в отношении россии
китай
гао дэшен
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, заявил в статье для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами.Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788464683.html
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россия, сша, санкции в отношении россии, китай, гао дэшен, в мире
05:53 14.05.2022
 
В Китае рассказали, как Россия ударила по доллару

Эксперт "Хуаньцю шибао" Дэшэн: оплата российского газа рублями пошатнула роль доллара

© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / valphoto
Российские рубли и доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, заявил в статье для "Хуаньцю шибао" эксперт Гао Дэшен.
По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение России расширить использование рубля в расчетах с другими странами.
"Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в "недружественные страны и регионы" пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <...> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру", — отметил Дэшэн.
Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.
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04:44Специальная военная операция на Украине
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:07
Bloomberg назвал рубль лидирующей мировой валютой по укреплению к доллару
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСанкции в отношении РоссииКитайГао ДэшенВ мире
 
 
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