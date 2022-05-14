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Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей - РИА Новости, 14.05.2022
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Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей
Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей - РИА Новости, 14.05.2022
Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей
Доход главы Приморского края Олега Кожемяко за 2021 год увеличился на 767 тысяч рублей – до почти 24,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T13:24
2022-05-14T13:24
россия
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Приморского края Олега Кожемяко за 2021 год увеличился на 767 тысяч рублей – до почти 24,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.В 2020 году доходы губернатора составили 23,612 миллиона рублей – тогда они выросли почти на 1,2 миллиона рублей. В 2021 году доход Кожемяко увеличился до 24,379 миллиона рублей.В 2020 году в собственности у Кожемяко числились мотоцикл, три дома, нежилое здание и участок в России площадью 45 тысяч квадратных метров, в пользовании – две квартиры в РФ. Согласно сведений о доходах, указанное имущество остается у него в собственности, две квартиры – в пользовании. Сделки в 2021 году Кожемяко не совершал, говорится в документе.
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россия, приморский край, олег кожемяко
13:24 14.05.2022
 
Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей

Доходы главы Приморья Кожемяко в 2021 году увеличились на 767 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Приморского края Олега Кожемяко за 2021 год увеличился на 767 тысяч рублей – до почти 24,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.
В 2020 году доходы губернатора составили 23,612 миллиона рублей – тогда они выросли почти на 1,2 миллиона рублей. В 2021 году доход Кожемяко увеличился до 24,379 миллиона рублей.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:38
Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс
В 2020 году в собственности у Кожемяко числились мотоцикл, три дома, нежилое здание и участок в России площадью 45 тысяч квадратных метров, в пользовании – две квартиры в РФ. Согласно сведений о доходах, указанное имущество остается у него в собственности, две квартиры – в пользовании. Сделки в 2021 году Кожемяко не совершал, говорится в документе.
 
РоссияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
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