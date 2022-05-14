https://ria.ru/20220514/dokhod-1788512865.html

Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей

Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей - РИА Новости, 14.05.2022

Доходы главы Приморья за год увеличились на 767 тысяч рублей

Доход главы Приморского края Олега Кожемяко за 2021 год увеличился на 767 тысяч рублей – до почти 24,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T13:24

2022-05-14T13:24

2022-05-14T13:24

россия

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Доход главы Приморского края Олега Кожемяко за 2021 год увеличился на 767 тысяч рублей – до почти 24,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте регионального правительства сведений о доходах.В 2020 году доходы губернатора составили 23,612 миллиона рублей – тогда они выросли почти на 1,2 миллиона рублей. В 2021 году доход Кожемяко увеличился до 24,379 миллиона рублей.В 2020 году в собственности у Кожемяко числились мотоцикл, три дома, нежилое здание и участок в России площадью 45 тысяч квадратных метров, в пользовании – две квартиры в РФ. Согласно сведений о доходах, указанное имущество остается у него в собственности, две квартиры – в пользовании. Сделки в 2021 году Кожемяко не совершал, говорится в документе.

https://ria.ru/20220505/donbass-1787005599.html

россия

приморский край

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Варвара Скокшина

россия, приморский край, олег кожемяко