09:06 14.05.2022 (обновлено: 09:14 14.05.2022)
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны украинских войск
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 357 единиц боеприпасов, за сутки погибли три человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 357 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей, мужчин: 1960, 1973 и 1957 года рождения. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.