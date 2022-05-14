https://ria.ru/20220514/dnr-1788475368.html

В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2022

В ДНР три человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 357 единиц боеприпасов, за сутки погибли три человека, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:06

2022-05-14T09:06

2022-05-14T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 357 единиц боеприпасов, за сутки погибли три человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 59 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 357 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей, мужчин: 1960, 1973 и 1957 года рождения. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/oruzhie-1788473649.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина