https://ria.ru/20220514/deti-1788510372.html
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля - РИА Новости, 14.05.2022
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:59
2022-05-14T12:59
2022-05-14T12:59
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.По данным аппарата, в ходе визита Львова-Белова встретилась с Леонидом Рошалем, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Фонда и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."На Донбассе врачи сделали главное – сотворили чудо, сохранив жизни и здоровье этим детям, получившим тяжелые ранения и травмы. Теперь под руководством ведущих российских врачей они получат полный комплекс реабилитационных услуг в лучших клиниках и скоро вернутся домой", - цитирует пресс-служба Львову-Белову.Также детский омбудсмен совместно с директором Института Валерием Митишем прошла по отделениям, побеседовала с родителями детей, а ребятам пожелала скорейшего выздоровления.Кроме того, в рамках акции по оказанию помощи детям Донбасса "Детям – в руки!" она привезла им в подарок ноутбуки и планшеты, которые помогут получить новые знания и разнообразить досуг."Уполномоченный по правам ребёнка также поблагодарила лечащих врачей, коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за работу и профессионализм", - говорится в сообщении.В конце апреля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецкой народной республики. По договоренности с Департаментом здравоохранения Москвы, Минздравом РФ и Минобороны России Львова-Белова привезла их на реабилитацию как наиболее сложных маленьких пациентов республиканской травматологической больницы. Также в клинике Рошаля проходят лечение и реабилитацию ещё 20 детей, ранее эвакуированных из ДНР и ЛНР. Ещё девять детей из ЛНР в апреле были направлены в Российскую детскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20220513/posolstvo-1788240916.html
https://realty.ria.ru/20220512/donbass-1788169922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид рошаль, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля
Обмудсмен навестила детей из Донбасса, которые были госпитализированы в клинику Рошаля
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По данным аппарата, в ходе визита Львова-Белова встретилась с Леонидом Рошалем
, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Фонда и уполномоченного при президенте РФ
по правам ребенка.
"На Донбассе
врачи сделали главное – сотворили чудо, сохранив жизни и здоровье этим детям, получившим тяжелые ранения и травмы. Теперь под руководством ведущих российских врачей они получат полный комплекс реабилитационных услуг в лучших клиниках и скоро вернутся домой", - цитирует пресс-служба Львову-Белову.
Также детский омбудсмен совместно с директором Института Валерием Митишем прошла по отделениям, побеседовала с родителями детей, а ребятам пожелала скорейшего выздоровления.
Кроме того, в рамках акции по оказанию помощи детям Донбасса "Детям – в руки!" она привезла им в подарок ноутбуки и планшеты, которые помогут получить новые знания и разнообразить досуг.
"Уполномоченный по правам ребёнка также поблагодарила лечащих врачей, коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за работу и профессионализм", - говорится в сообщении.
В конце апреля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецкой народной республики
. По договоренности с Департаментом здравоохранения Москвы
, Минздравом РФ и Минобороны России Львова-Белова привезла их на реабилитацию как наиболее сложных маленьких пациентов республиканской травматологической больницы. Также в клинике Рошаля проходят лечение и реабилитацию ещё 20 детей, ранее эвакуированных из ДНР и ЛНР
. Ещё девять детей из ЛНР в апреле были направлены в Российскую детскую клиническую больницу.