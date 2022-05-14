Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/deti-1788510372.html
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля - РИА Новости, 14.05.2022
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T12:59
2022-05-14T12:59
леонид рошаль
россия
донбасс
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_3a8ec6508dcaf58931191195433bd231.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.По данным аппарата, в ходе визита Львова-Белова встретилась с Леонидом Рошалем, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Фонда и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."На Донбассе врачи сделали главное – сотворили чудо, сохранив жизни и здоровье этим детям, получившим тяжелые ранения и травмы. Теперь под руководством ведущих российских врачей они получат полный комплекс реабилитационных услуг в лучших клиниках и скоро вернутся домой", - цитирует пресс-служба Львову-Белову.Также детский омбудсмен совместно с директором Института Валерием Митишем прошла по отделениям, побеседовала с родителями детей, а ребятам пожелала скорейшего выздоровления.Кроме того, в рамках акции по оказанию помощи детям Донбасса "Детям – в руки!" она привезла им в подарок ноутбуки и планшеты, которые помогут получить новые знания и разнообразить досуг."Уполномоченный по правам ребёнка также поблагодарила лечащих врачей, коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за работу и профессионализм", - говорится в сообщении.В конце апреля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецкой народной республики. По договоренности с Департаментом здравоохранения Москвы, Минздравом РФ и Минобороны России Львова-Белова привезла их на реабилитацию как наиболее сложных маленьких пациентов республиканской травматологической больницы. Также в клинике Рошаля проходят лечение и реабилитацию ещё 20 детей, ранее эвакуированных из ДНР и ЛНР. Ещё девять детей из ЛНР в апреле были направлены в Российскую детскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20220513/posolstvo-1788240916.html
https://realty.ria.ru/20220512/donbass-1788169922.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:201:2048:1737_1920x0_80_0_0_26769346c285925e857dd340384efa7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид рошаль, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество
12:59 14.05.2022
 
Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля

Обмудсмен навестила детей из Донбасса, которые были госпитализированы в клинику Рошаля

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
По данным аппарата, в ходе визита Львова-Белова встретилась с Леонидом Рошалем, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Фонда и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 06:37
В Госдуме предложили отдать здание посольства Литвы детям из Донбасса
"На Донбассе врачи сделали главное – сотворили чудо, сохранив жизни и здоровье этим детям, получившим тяжелые ранения и травмы. Теперь под руководством ведущих российских врачей они получат полный комплекс реабилитационных услуг в лучших клиниках и скоро вернутся домой", - цитирует пресс-служба Львову-Белову.
Также детский омбудсмен совместно с директором Института Валерием Митишем прошла по отделениям, побеседовала с родителями детей, а ребятам пожелала скорейшего выздоровления.
Кроме того, в рамках акции по оказанию помощи детям Донбасса "Детям – в руки!" она привезла им в подарок ноутбуки и планшеты, которые помогут получить новые знания и разнообразить досуг.
"Уполномоченный по правам ребёнка также поблагодарила лечащих врачей, коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за работу и профессионализм", - говорится в сообщении.
В конце апреля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецкой народной республики. По договоренности с Департаментом здравоохранения Москвы, Минздравом РФ и Минобороны России Львова-Белова привезла их на реабилитацию как наиболее сложных маленьких пациентов республиканской травматологической больницы. Также в клинике Рошаля проходят лечение и реабилитацию ещё 20 детей, ранее эвакуированных из ДНР и ЛНР. Ещё девять детей из ЛНР в апреле были направлены в Российскую детскую клиническую больницу.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:03
Москалькова: в России нужна программа соцжилья для беженцев с Донбасса
 
Леонид РошальРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала