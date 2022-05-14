https://ria.ru/20220514/deti-1788510372.html

Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля

Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля - РИА Новости, 14.05.2022

Львова-Белова навестила детей из Донбасса в клинике Рошаля

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T12:59

2022-05-14T12:59

2022-05-14T12:59

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова посетила НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда ранее поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.По данным аппарата, в ходе визита Львова-Белова встретилась с Леонидом Рошалем, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Фонда и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."На Донбассе врачи сделали главное – сотворили чудо, сохранив жизни и здоровье этим детям, получившим тяжелые ранения и травмы. Теперь под руководством ведущих российских врачей они получат полный комплекс реабилитационных услуг в лучших клиниках и скоро вернутся домой", - цитирует пресс-служба Львову-Белову.Также детский омбудсмен совместно с директором Института Валерием Митишем прошла по отделениям, побеседовала с родителями детей, а ребятам пожелала скорейшего выздоровления.Кроме того, в рамках акции по оказанию помощи детям Донбасса "Детям – в руки!" она привезла им в подарок ноутбуки и планшеты, которые помогут получить новые знания и разнообразить досуг."Уполномоченный по правам ребёнка также поблагодарила лечащих врачей, коллектив НИИ неотложной детской хирургии и травматологии за работу и профессионализм", - говорится в сообщении.В конце апреля в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступили на реабилитацию четыре ребенка из Донецкой народной республики. По договоренности с Департаментом здравоохранения Москвы, Минздравом РФ и Минобороны России Львова-Белова привезла их на реабилитацию как наиболее сложных маленьких пациентов республиканской травматологической больницы. Также в клинике Рошаля проходят лечение и реабилитацию ещё 20 детей, ранее эвакуированных из ДНР и ЛНР. Ещё девять детей из ЛНР в апреле были направлены в Российскую детскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20220513/posolstvo-1788240916.html

https://realty.ria.ru/20220512/donbass-1788169922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонид рошаль, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество