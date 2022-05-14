https://ria.ru/20220514/deti-1788469885.html
Мальчик Алеша из Белгородской области мечтает стать танкистом
Мальчик Алеша из Белгородской области мечтает стать танкистом - РИА Новости, 14.05.2022
Мальчик Алеша из Белгородской области мечтает стать танкистом
Мальчик Алеша из Белгородской области рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:08
2022-05-14T08:08
2022-05-14T08:10
общество
белгородская область
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ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ (Белгородская область), 14 мая - РИА Новости. Мальчик Алеша из Белгородской области рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных, идущих на Украину. Он не любит мультфильмы и не сидит в телефоне, вместо этого каждый день встречает войска.Алеша учится в первом классе сельской школы. В любую погоду он выходит на дорогу, и по-военному приветствует проезжающие боевые машины. Приветствовать он начал с самого начала спецоперации, ролик, где он бежит встречать военных, в интернет выложила мамина подруга, и видео мгновенно стало бить рекорды по просмотрам. Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, потом проезжающий мимо российский танкист подарил ему шлемофон, и теперь Алёша с ним не расстается."Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", - вспоминает с улыбкой Алёша.Военные сейчас приезжают к нему с подарками и катают на боевой технике.Алеша рассказал, что когда вырастет, мечтает пойти в армию и служить в танковых войсках."Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", - рассказал мальчик.Алеша говорит, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам, а мама Юля рассказала, что "бывает страшно, но он всегда под присмотром".Семья, живущая рядом с украинской границей, уже привыкла часто слышать взрывы."Было страшно, первый месяц нам было страшно, от того, что ты не понимаешь, откуда-куда (летит снаряд), теперь начали все различать, живем обычной жизнью", - сказала Алешина мама.
https://ria.ru/20220513/zheton-1788427409.html
https://ria.ru/20220512/lnr-1788186066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, белгородская область
08:08 14.05.2022 (обновлено: 08:10 14.05.2022)
Мальчик Алеша из Белгородской области мечтает стать танкистом
Мальчик Алеша из Белгородской области рассказал, что мечтает стать танкистом и генералом
ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ (Белгородская область), 14 мая - РИА Новости. Мальчик Алеша из Белгородской области рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных, идущих на Украину
. Он не любит мультфильмы и не сидит в телефоне, вместо этого каждый день встречает войска.
Алеша учится в первом классе сельской школы. В любую погоду он выходит на дорогу, и по-военному приветствует проезжающие боевые машины. Приветствовать он начал с самого начала спецоперации, ролик, где он бежит встречать военных, в интернет выложила мамина подруга, и видео мгновенно стало бить рекорды по просмотрам. Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, потом проезжающий мимо российский танкист подарил ему шлемофон, и теперь Алёша с ним не расстается.
"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", - вспоминает с улыбкой Алёша.
Военные сейчас приезжают к нему с подарками и катают на боевой технике.
Алеша рассказал, что когда вырастет, мечтает пойти в армию и служить в танковых войсках.
"Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", - рассказал мальчик.
Алеша говорит, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам, а мама Юля рассказала, что "бывает страшно, но он всегда под присмотром".
Семья, живущая рядом с украинской границей, уже привыкла часто слышать взрывы.
"Было страшно, первый месяц нам было страшно, от того, что ты не понимаешь, откуда-куда (летит снаряд), теперь начали все различать, живем обычной жизнью", - сказала Алешина мама.