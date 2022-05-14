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Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить - РИА Новости, 14.05.2022
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Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить
Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить - РИА Новости, 14.05.2022
Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить
Когда экономику сотрясает очередной кризис, граждане задумываются, что делать с накоплениями — тратить или продолжать хранить. Ответ на этот вопрос зависит от... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T01:15
2022-05-14T01:15
общество
россия
галина сорокина
вклады
деньги
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Когда экономику сотрясает очередной кризис, граждане задумываются, что делать с накоплениями — тратить или продолжать хранить. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько трезво вы способны оценить не только одномоментные выгоды, но и долговременные плюсы любого решения, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.По ее словам, в подобные моменты не следует поддаваться панике — нужно оценить, насколько товар, который вы хотите купить, вам нужен прямо сейчас, можно ли найти ему замену, и куда можно потратить средства с большей пользой. То же касается соблазна взять кредит.Собеседница агентства подчеркнула, что минимально необходимые сбережения все же нужны — обычно это “подушка безопасности” на три-шесть месяцев жизни, способная покрыть насущные потребности.
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общество, россия, галина сорокина, вклады, деньги
01:15 14.05.2022
 
Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить

Экономист Сорокина: всегда нужны минимальные сбережения на три-шесть месяцев жизни

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Когда экономику сотрясает очередной кризис, граждане задумываются, что делать с накоплениями — тратить или продолжать хранить. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько трезво вы способны оценить не только одномоментные выгоды, но и долговременные плюсы любого решения, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
"Например, в период любых политических и (или) социальных потрясений появляется неуверенность в завтрашнем дне, и многие поддаются паническим настроениям, сметая все с полок магазинов. Но экономические законы никто не отменял — с ростом потребления начинают резко расти цены, а возросший дефицит повышает уровень тревожности и, таким образом, опять повышает спрос, формируя спекулятивные цены”, — объяснила экономист.
По ее словам, в подобные моменты не следует поддаваться панике — нужно оценить, насколько товар, который вы хотите купить, вам нужен прямо сейчас, можно ли найти ему замену, и куда можно потратить средства с большей пользой. То же касается соблазна взять кредит.
Собеседница агентства подчеркнула, что минимально необходимые сбережения все же нужны — обычно это “подушка безопасности” на три-шесть месяцев жизни, способная покрыть насущные потребности.
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