https://ria.ru/20220514/dengi-1788458015.html

Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить

Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить - РИА Новости, 14.05.2022

Гражданам объяснили, когда лучше тратить деньги, а когда копить

Когда экономику сотрясает очередной кризис, граждане задумываются, что делать с накоплениями — тратить или продолжать хранить. Ответ на этот вопрос зависит от... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T01:15

2022-05-14T01:15

2022-05-14T01:15

общество

россия

галина сорокина

вклады

деньги

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Когда экономику сотрясает очередной кризис, граждане задумываются, что делать с накоплениями — тратить или продолжать хранить. Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько трезво вы способны оценить не только одномоментные выгоды, но и долговременные плюсы любого решения, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.По ее словам, в подобные моменты не следует поддаваться панике — нужно оценить, насколько товар, который вы хотите купить, вам нужен прямо сейчас, можно ли найти ему замену, и куда можно потратить средства с большей пользой. То же касается соблазна взять кредит.Собеседница агентства подчеркнула, что минимально необходимые сбережения все же нужны — обычно это “подушка безопасности” на три-шесть месяцев жизни, способная покрыть насущные потребности.

https://ria.ru/20220513/vklady-1788231154.html

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общество, россия, галина сорокина, вклады, деньги