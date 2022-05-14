https://ria.ru/20220514/demonstratsiya-1788562598.html

В Турине прошла демонстрация в поддержку Донбасса

В Турине прошла демонстрация в поддержку Донбасса - РИА Новости, 14.05.2022

В Турине прошла демонстрация в поддержку Донбасса

Демонстрация в поддержку Донбасса состоялась в пятницу вечером в итальянском Турине, сообщает местное издание Torino Oggi. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:25

2022-05-14T17:25

2022-05-14T18:29

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РИМ, 14 мая — РИА Новости. Демонстрация в поддержку Донбасса состоялась в пятницу вечером в итальянском Турине, сообщает местное издание Torino Oggi.Организаторы акции, различные антиправительственные группы, заявили, что целью митинга на центральной площади Пьяцца-Кастелло стала "поддержка русскоязычного меньшинства, варварски подавляемого киевским режимом после Майдана".Согласно видеороликам в соцсетях, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Митингующие развернули флаги Италии и России, листовки с символикой Z, озвучивая лозунги против НАТО."Мы выступаем против русофобии, отправки оружия украинцам, санкций, которые вредят нашей экономике, а также диктату со стороны ЕС и НАТО", — заявил один из активистов Амедео Авондет, слова которого приводит la Gazzetta Torinese.Неделю назад в Вероне прошел марш против вмешательства НАТО в кризис на Украине. Участники шествия выразили несогласие с политикой итальянского правительства в связи с украинским кризисом, отправкой вооружений на Украину и расширением альянса.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, турин, донбасс, владимир путин, украина, евросоюз, нато, россия