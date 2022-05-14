Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше Владимира Чушева
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева, отозванного в Минск для консультаций еще в 2020 году, говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале страны.
"Освободить Чушева Владимира Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Польша", - говорится в указе.
В октябре 2020 года Польша и Белоруссия взаимно отозвали послов для консультаций. Это произошло из-за обострения отношений после выборов президента Белоруссии летом того же года.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. При этом западные страны отказывают Минску в выдаче оппозиционеров, против которых в Белоруссии возбуждены уголовные дела.