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Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше

Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше - РИА Новости, 14.05.2022

Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева, отозванного в Минск для консультаций еще в 2020... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:08

2022-05-14T10:08

2022-05-14T10:08

в мире

александр лукашенко

белоруссия

польша

минск

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева, отозванного в Минск для консультаций еще в 2020 году, говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале страны."Освободить Чушева Владимира Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Польша", - говорится в указе.В октябре 2020 года Польша и Белоруссия взаимно отозвали послов для консультаций. Это произошло из-за обострения отношений после выборов президента Белоруссии летом того же года.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. При этом западные страны отказывают Минску в выдаче оппозиционеров, против которых в Белоруссии возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220509/napadenie-1787631306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, польша, минск