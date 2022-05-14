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Детская больница в Херсоне нуждается в охране, сообщил и.о. главврача
Детская больница в Херсоне нуждается в охране, сообщил и.о. главврача - РИА Новости, 14.05.2022
Детская больница в Херсоне нуждается в охране, сообщил и.о. главврача
Детская областная больница Херсона на сегодняшний день нуждается в первую очередь в вооруженной охране и поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T05:39
2022-05-14T05:39
2022-05-14T05:39
виктор бурдовицын
херсон
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херсонская область
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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Детская областная больница Херсона на сегодняшний день нуждается в первую очередь в вооруженной охране и поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача медицинского учреждения Виктор Бурдовицын во время визита в Херсон вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой."Самых острых проблем к вашему приходу получилось 21 — это я одну треть написал. Во-первых, учитывая сегодняшнее положение, это военизированная охрана. Горюче-смазочные материалы - их купить практически невозможно. Обеспечение кислородом. Где есть больные, нужен кислород", — сказал Бурдовицын.Областная детская больница продолжает функционировать в Херсоне, несмотря на то что под давлением киевских властей до 40% персонала были вынуждены уйти в отпуск без сохранения оклада. Однако специалистов в учреждении, по словам и. о. главврача, достаточно для обеспечения полноценной работы. Он добавил, что необходимо сконцентрировать внимание на обеспечении поставок медикаментов и проведении ремонтных работ с заменой устаревшего оборудования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор бурдовицын, херсон, в мире, херсонская область
Детская больница в Херсоне нуждается в охране, сообщил и.о. главврача
И.о. главврача Бурдовицын: детская областная больница в Херсоне нуждается в охране