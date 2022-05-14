https://ria.ru/20220514/bolnitsa-1788466588.html

Детская больница в Херсоне захотела попасть в топ лучших среди российских

Детская больница в Херсоне захотела попасть в топ лучших среди российских - РИА Новости, 14.05.2022

Детская больница в Херсоне захотела попасть в топ лучших среди российских

Областная детская больница Херсона может быть в десятке лучших больниц России, заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача медицинского учреждения РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T05:36

2022-05-14T05:36

2022-05-14T07:07

владимир путин

кирилл стремоусов

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в мире

херсон

анна кузнецова

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ХЕРСОН, 14 мая — РИА Новости. Областная детская больница Херсона может быть в десятке лучших больниц России, заявил журналистам исполняющий обязанности главного врача медицинского учреждения Виктор Бурдовицын во время визита в Херсон вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.По словам исполняющего обязанности главного врача, больница на 540 коек работает в полноценном режиме. Прием детей осуществляется с первых часов жизни до пяти лет.Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил ранее РИА Новости, что Херсонская область намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220514/produkty-1788465953.html

https://ria.ru/20220514/sotszaschita-1788466256.html

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украина

херсон

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владимир путин, кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, в мире, херсон, анна кузнецова, виктор бурдовицын