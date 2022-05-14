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Биография Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, избранного президентом ОАЭ

Биография Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, избранного президентом ОАЭ - РИА Новости, 14.05.2022

Биография Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, избранного президентом ОАЭ

Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T17:04

2022-05-14T17:04

2022-05-14T17:04

в мире

справки

мухаммед бен заид аль нахайян

оаэ

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который фактически правил страной в последние восемь лет, стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, правителя страны Халифы бен Зейда.Ниже приводится биографическая справка.Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (полное имя Мухаммед бен Заид бен Султан бен Заид бен Халифа бен Шахбут бен Тиаб тен Исса бен Нахайян бен Фалах бен Яс) родился 11 марта 1961 года в оазисе Аль-Айн (эмират Абу-Даби, в то время часть Договорного Омана).Является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна - первого президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и правителя Абу-Даби, и его третьей жены Фатимы бинт Мубарак аль-Кетби, брат шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, бывшего президентом ОАЭ.Шейх Мухаммед получил образование в школах Аль-Айна и Абу-Даби.В 1979 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания), после чего вернулся в ОАЭ, чтобы поступить на курсы подготовки офицеров в Шардже.В 1993 году стал начальником штаба вооруженных сил ОАЭ, перед этим занимал ряд должностей в вооруженных силах ОАЭ.В ноябре 2004 году после смерти шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна был назначен наследным принцем Абу Даби.В том же году занял пост председателя Исполнительного совета Абу-Даби (консультативного органа при правителе эмирата) и вошел в состав Высшего нефтяного совета Абу-Даби.В 2005 году был назначен заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.Кроме того, шейх Мухаммед был назначен председателем Совета по образованию Абу-Даби (ADEC), председателя Бюро компенсационных программ ОАЭ, председателя государственной инвестиционной корпорации "Мубадала", возглавляет Эмиратский центр стратегических исследований и исследований, создал и руководит природохранным Фондом сохранения видов Мохамеда бин Заида.С 2014 года, после перенесенного шейхом Халифой инсульта, шейх Мухаммед фактически взял на себя большую часть обязанностей эмира, включая его обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.14 мая 2022 года шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Решение об избрании принял Верховный федеральный совет. Он был избран после смерти старшего брата – президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.Шейх Мухаммед получил многочисленные награды от ОАЭ, а также других стран, включая Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию, Марокко, Малайзию, Пакистан, США, Францию, Германию, Италию, Испанию, Китай, Южную Корею, Черногорию, а также ООН.Шейх Мухаммед женат на Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян и имеет четырех сыновей и пять дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, справки, мухаммед бен заид аль нахайян, оаэ, абу-даби, аль-айн, оон