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В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР
В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.05.2022
В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР
Часть беженцев, прибывших в Амурскую область из ЛНР и ДНР, трудоустроены, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:29
2022-05-14T09:29
2022-05-14T09:29
специальная военная операция на украине
амурская область
украина
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Часть беженцев, прибывших в Амурскую область из ЛНР и ДНР, трудоустроены, сообщили РИА Новости в правительстве региона."В Амурскую область прибыло 90 вынужденных переселенцев. Из них трудоустроено шесть человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.По данным властей, среди специальностей, которые заняли беженцы - заведующий складом в Дальневосточной строительной компании, инженер по нормированию труда на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, инженер по наладке и испытаниям в компании "Техинновация"."Один человек занял должность машиниста бульдозера в компании "ЗДП "Дружба", два человека трудоустроены рабочими в золотодобывающей компании ООО "ЮСМО", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, украина, общество
В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР
В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР из 90 переселенцев
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Часть беженцев, прибывших в Амурскую область из ЛНР и ДНР, трудоустроены, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В Амурскую область
прибыло 90 вынужденных переселенцев. Из них трудоустроено шесть человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.
По данным властей, среди специальностей, которые заняли беженцы - заведующий складом в Дальневосточной строительной компании, инженер по нормированию труда на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, инженер по наладке и испытаниям в компании "Техинновация".
"Один человек занял должность машиниста бульдозера в компании "ЗДП "Дружба", два человека трудоустроены рабочими в золотодобывающей компании ООО "ЮСМО", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.