https://ria.ru/20220514/bezhentsy-1788476548.html

В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР

В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.05.2022

В Амурской области трудоустроили шесть беженцев из ЛНР и ДНР

Часть беженцев, прибывших в Амурскую область из ЛНР и ДНР, трудоустроены, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T09:29

2022-05-14T09:29

2022-05-14T09:29

специальная военная операция на украине

амурская область

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общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая – РИА Новости. Часть беженцев, прибывших в Амурскую область из ЛНР и ДНР, трудоустроены, сообщили РИА Новости в правительстве региона."В Амурскую область прибыло 90 вынужденных переселенцев. Из них трудоустроено шесть человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области.По данным властей, среди специальностей, которые заняли беженцы - заведующий складом в Дальневосточной строительной компании, инженер по нормированию труда на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, инженер по наладке и испытаниям в компании "Техинновация"."Один человек занял должность машиниста бульдозера в компании "ЗДП "Дружба", два человека трудоустроены рабочими в золотодобывающей компании ООО "ЮСМО", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/azovstal-1788474524.html

амурская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, украина, общество