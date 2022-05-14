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Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022
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Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок
Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022
Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:07
2022-05-14T22:07
в мире
дмитрий кулеба
украина
россия
германия
европейский суд
мид украины
g7
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона."Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост", - сказала Бербок, слова которой приводит агентство dpa.По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, германия, европейский суд, мид украины, g7, анналена бербок
22:07 14.05.2022
 
Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок:

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона.
"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост", - сказала Бербок, слова которой приводит агентство dpa.
По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДмитрий КулебаУкраинаРоссияГерманияЕвропейский судМИД УкраиныG7Анналена Бербок
 
 
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