Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок:
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона.
"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост", - сказала Бербок, слова которой приводит агентство dpa.
По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.