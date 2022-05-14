https://ria.ru/20220514/berbok-1788602365.html

Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок

Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок - РИА Новости, 14.05.2022

Передать Украине замороженные российские активы непросто, заявила Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:07

2022-05-14T22:07

2022-05-14T22:07

в мире

дмитрий кулеба

украина

россия

германия

европейский суд

мид украины

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что с юридической точки зрения непросто передать Украине замороженные российские активы, к чему призвала украинская сторона."Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения ... совсем не прост", - сказала Бербок, слова которой приводит агентство dpa.По словам министра, для такой меры есть ряд веских причин, однако такой шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил Германию и другие страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/izyatie-1788108949.html

https://ria.ru/20220509/borrel-1787588194.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, германия, европейский суд, мид украины, g7, анналена бербок