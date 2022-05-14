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Американский сенатор признал Байдена "катастрофой" - РИА Новости, 14.05.2022
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Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"
Американский сенатор признал Байдена "катастрофой" - РИА Новости, 14.05.2022
Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"
Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T15:35
2022-05-14T16:54
в мире
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских выборов более года назад.Тогда, 6 января 2021-го, политик в беседе с журналистом из The New York Times заявил, что протесты сторонников Дональда Трампа станут поводом для единения народа. Он подчеркнул, что считает Байдена наиболее подходящим на роль главы государства в этой ситуации.Ведущий Джесси Уоттерс уточнил у Грэма, по-прежнему ли он верит в то, что сказал. Ответ был отрицательным."Я ошибался. Я знаю Джо уже 30 лет, он — хороший парень, но как президент — катастрофа. &lt;...&gt; Никто в мире не боится Джо Байдена, а его внутренняя политика терпит неудачу", — сказал сенатор, добавив, что Байден сделал положение Соединенных Штатов куда менее безопасным и нанес ущерб экономике.Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить Джо Байдена от власти. По его словам, военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны страны, а американский лидер явно не осознает, насколько тревожно положение дел.
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в мире, джо байден, дональд трамп, украина, сша
15:35 14.05.2022 (обновлено: 16:54 14.05.2022)
 
Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"

Американский сенатор Грэм признал, что ошибся насчет Байдена, и назвал его катастрофой

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских выборов более года назад.
Тогда, 6 января 2021-го, политик в беседе с журналистом из The New York Times заявил, что протесты сторонников Дональда Трампа станут поводом для единения народа. Он подчеркнул, что считает Байдена наиболее подходящим на роль главы государства в этой ситуации.
Ведущий Джесси Уоттерс уточнил у Грэма, по-прежнему ли он верит в то, что сказал. Ответ был отрицательным.
"Я ошибался. Я знаю Джо уже 30 лет, он — хороший парень, но как президент — катастрофа. <...> Никто в мире не боится Джо Байдена, а его внутренняя политика терпит неудачу", — сказал сенатор, добавив, что Байден сделал положение Соединенных Штатов куда менее безопасным и нанес ущерб экономике.
Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить Джо Байдена от власти. По его словам, военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны страны, а американский лидер явно не осознает, насколько тревожно положение дел.
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