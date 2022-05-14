15:35 14.05.2022 (обновлено: 16:54 14.05.2022)
Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"
Американский сенатор Грэм признал, что ошибся насчет Байдена, и назвал его катастрофой
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских выборов более года назад.
Тогда, 6 января 2021-го, политик в беседе с журналистом из The New York Times заявил, что протесты сторонников Дональда Трампа станут поводом для единения народа. Он подчеркнул, что считает Байдена наиболее подходящим на роль главы государства в этой ситуации.
Ведущий Джесси Уоттерс уточнил у Грэма, по-прежнему ли он верит в то, что сказал. Ответ был отрицательным.
"Я ошибался. Я знаю Джо уже 30 лет, он — хороший парень, но как президент — катастрофа. <...> Никто в мире не боится Джо Байдена, а его внутренняя политика терпит неудачу", — сказал сенатор, добавив, что Байден сделал положение Соединенных Штатов куда менее безопасным и нанес ущерб экономике.
Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить Джо Байдена от власти. По его словам, военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны страны, а американский лидер явно не осознает, насколько тревожно положение дел.