https://ria.ru/20220514/bayden-1788533299.html

Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"

Американский сенатор признал Байдена "катастрофой" - РИА Новости, 14.05.2022

Американский сенатор признал Байдена "катастрофой"

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T15:35

2022-05-14T15:35

2022-05-14T16:54

в мире

джо байден

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм признал в эфире телеканала Fox News, что ошибся насчет Джо Байдена во время президентских выборов более года назад.Тогда, 6 января 2021-го, политик в беседе с журналистом из The New York Times заявил, что протесты сторонников Дональда Трампа станут поводом для единения народа. Он подчеркнул, что считает Байдена наиболее подходящим на роль главы государства в этой ситуации.Ведущий Джесси Уоттерс уточнил у Грэма, по-прежнему ли он верит в то, что сказал. Ответ был отрицательным."Я ошибался. Я знаю Джо уже 30 лет, он — хороший парень, но как президент — катастрофа. <...> Никто в мире не боится Джо Байдена, а его внутренняя политика терпит неудачу", — сказал сенатор, добавив, что Байден сделал положение Соединенных Штатов куда менее безопасным и нанес ущерб экономике.Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон призвал отстранить Джо Байдена от власти. По его словам, военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны страны, а американский лидер явно не осознает, насколько тревожно положение дел.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html

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Станислав Ванд

в мире, джо байден, дональд трамп, украина, сша