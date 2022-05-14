https://ria.ru/20220514/bayden-1788475612.html
Байден оговорился, назвав Харрис президентом США
Байден оговорился, назвав Харрис президентом США - РИА Новости, 14.05.2022
Байден оговорился, назвав Харрис президентом США
Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, на сей раз назвав вице-президента США Камалу Харрис президентом. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T09:09
2022-05-14T09:09
2022-05-14T09:09
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, на сей раз назвав вице-президента США Камалу Харрис президентом."Индо-тихоокеанский регион – это Индо-тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", - приводит Белый дом слова Байдена на саммите США-АСЕАН.Саммит США-АСЕАН проходит в Вашингтоне 12-13 мая. В АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.
https://ria.ru/20220514/udar-1788463469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), таиланд, малайзия, джо байден
Байден оговорился, назвав Харрис президентом США
Байден оговорился, назвав вице-президента США Камалу Харрис главой государства