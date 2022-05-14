10:31 14.05.2022 (обновлено: 14:59 14.05.2022)
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин
Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни
Андрей Бабушкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации.
"С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорогого друга Андрея Владимировича Бабушкина. Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно. Вечная память!" — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель межрегиональной общественной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин
Председатель межрегиональной общественной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин. Архивное фото
Бабушкин родился в 1964 году в Московской области. Он начал политическую карьеру в 1990 году, став депутатом Моссовета. Бабушкин работал над проектом амнистии 2000 года, стал автором множества законодательных норм. Он состоял в СПЧ с 2012 года.