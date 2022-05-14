https://ria.ru/20220514/babushkin-1788482460.html

Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Умер член СПЧ Андрей Бабушкин - РИА Новости, 14.05.2022

Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:31

2022-05-14T10:31

2022-05-14T14:59

общество

россия

андрей бабушкин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91043/81/910438199_0:217:2645:1704_1920x0_80_0_0_24e60d68031f2cac872e55ed5bb8400b.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации."С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорогого друга Андрея Владимировича Бабушкина. Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно. Вечная память!" — говорится в заявлении.Бабушкин родился в 1964 году в Московской области. Он начал политическую карьеру в 1990 году, став депутатом Моссовета. Бабушкин работал над проектом амнистии 2000 года, стал автором множества законодательных норм. Он состоял в СПЧ с 2012 года.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, андрей бабушкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), московская область (подмосковье)