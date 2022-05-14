Рейтинг@Mail.ru
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин - РИА Новости, 14.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220514/babushkin-1788482460.html
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин - РИА Новости, 14.05.2022
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин
Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:31
2022-05-14T14:59
общество
россия
андрей бабушкин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91043/81/910438199_0:217:2645:1704_1920x0_80_0_0_24e60d68031f2cac872e55ed5bb8400b.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации."С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорогого друга Андрея Владимировича Бабушкина. Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно. Вечная память!" — говорится в заявлении.Бабушкин родился в 1964 году в Московской области. Он начал политическую карьеру в 1990 году, став депутатом Моссовета. Бабушкин работал над проектом амнистии 2000 года, стал автором множества законодательных норм. Он состоял в СПЧ с 2012 года.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91043/81/910438199_0:0:2645:1983_1920x0_80_0_0_40b9397a971b221329ec3e1379cb242f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей бабушкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), московская область (подмосковье)
10:31 14.05.2022 (обновлено: 14:59 14.05.2022)
 
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАндрей Бабушкин
Андрей Бабушкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Андрей Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Умер член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в Telegram-канале организации.
"С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорогого друга Андрея Владимировича Бабушкина. Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно. Вечная память!" — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель межрегиональной общественной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин
Председатель межрегиональной общественной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель межрегиональной общественной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин. Архивное фото
Бабушкин родился в 1964 году в Московской области. Он начал политическую карьеру в 1990 году, став депутатом Моссовета. Бабушкин работал над проектом амнистии 2000 года, стал автором множества законодательных норм. Он состоял в СПЧ с 2012 года.
 
ОбществоРоссияАндрей БабушкинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала