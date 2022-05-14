10:20 14.05.2022 (обновлено: 10:44 14.05.2022)
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
На базе "Азова" нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к российской границе
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в ДНР с дальнейшим выходом к российской границе. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Утверждается, что на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками выделено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход "Азова" к границе.
Судя по отметкам, наступление должно было начаться 8 марта.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова". Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.