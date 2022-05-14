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На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу - РИА Новости, 14.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу - РИА Новости, 14.05.2022
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу
На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T10:20
2022-05-14T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
батальон "азов"
мариуполь
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в ДНР с дальнейшим выходом к российской границе. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах ЛНР. Утверждается, что на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками выделено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход "Азова" к границе.Судя по отметкам, наступление должно было начаться 8 марта.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова". Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220513/peregovory-1788237233.html
https://ria.ru/20220512/azov-1788130788.html
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в мире, батальон "азов", мариуполь
10:20 14.05.2022 (обновлено: 10:44 14.05.2022)
 
На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу

На базе "Азова" нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к российской границе

© AFP 2022 / Evgeniya MaksymovaБоевики националистического полка "Азов"* в Мариуполе
Боевики националистического полка Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / Evgeniya Maksymova
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в ДНР с дальнейшим выходом к российской границе. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Утверждается, что на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками выделено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход "Азова" к границе.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 03:24Специальная военная операция на Украине
Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали", заявила Верещук
Судя по отметкам, наступление должно было начаться 8 марта.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова". Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:57Специальная военная операция на Украине
Замкомандира "Азова" заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБатальон "Азов"Мариуполь
 
 
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