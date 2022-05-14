https://ria.ru/20220514/azov-1788481552.html

На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу

На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу - РИА Новости, 14.05.2022

На базе "Азова" нашли план выхода на российскую границу

На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T10:20

2022-05-14T10:20

2022-05-14T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

батальон "азов"

мариуполь

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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. На одной из баз националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в ДНР с дальнейшим выходом к российской границе. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах ЛНР. Утверждается, что на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками выделено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход "Азова" к границе.Судя по отметкам, наступление должно было начаться 8 марта.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова". Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220513/peregovory-1788237233.html

https://ria.ru/20220512/azov-1788130788.html

мариуполь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, батальон "азов", мариуполь