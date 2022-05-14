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В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре
В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре - РИА Новости, 14.05.2022
В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре
Неонацист, планировавший совершить теракт в торгово-развлекательном центре Сочи 9 мая, заключён под стражу, сообщает пресс-служба Объединённых судов... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T18:29
2022-05-14T18:29
2022-05-14T18:29
происшествия
сочи
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Неонацист, планировавший совершить теракт в торгово-развлекательном центре Сочи 9 мая, заключён под стражу, сообщает пресс-служба Объединённых судов Краснодарского края.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, а также задержали мужчину, который планировал его совершить в День Победы."Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи
Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России.
2022-05-14T18:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре
Неонациста, планировавшего теракт в торговом центре Сочи 9 мая, заключили под стражу