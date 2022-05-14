https://ria.ru/20220514/arest-1788570616.html

В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре

В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре - РИА Новости, 14.05.2022

В Сочи арестовали неонациста, готовившего 9 мая теракт в торговом центре

Неонацист, планировавший совершить теракт в торгово-развлекательном центре Сочи 9 мая, заключён под стражу, сообщает пресс-служба Объединённых судов... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T18:29

2022-05-14T18:29

2022-05-14T18:29

происшествия

сочи

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Неонацист, планировавший совершить теракт в торгово-развлекательном центре Сочи 9 мая, заключён под стражу, сообщает пресс-служба Объединённых судов Краснодарского края.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, а также задержали мужчину, который планировал его совершить в День Победы."Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток.

сочи

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я хотел убить больше 50 человек" – допрос подозреваемого в подготовке теракта в Сочи Силовики предотвратили теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержали неонациста, который планировал его совершить 9 мая, сообщает ЦОС ФСБ. Задержанный в Сочи неонацист рассказал, что "хотел убить больше 50 человек", видео с его признанием обнародовала Федеральная служба безопасности России. 2022-05-14T18:29 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео