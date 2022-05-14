https://ria.ru/20220514/antonov-1788609394.html

Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США

Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США - РИА Новости, 15.05.2022

Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США

Проект "Северный поток — 2" завис, от этого выиграли только США, а Европа стала более зависимой от Америки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-14T23:56

2022-05-14T23:56

2022-05-15T03:06

европа

сша

северный поток — 2

анатолий антонов

в мире

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" завис, от этого выиграли только США, а Европа стала более зависимой от Америки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Как подчеркивал глава государства, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787923797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, сша, северный поток — 2, анатолий антонов, в мире, экономика