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Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США - РИА Новости, 15.05.2022
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Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США
Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США - РИА Новости, 15.05.2022
Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США
Проект "Северный поток — 2" завис, от этого выиграли только США, а Европа стала более зависимой от Америки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-14T23:56
2022-05-15T03:06
европа
сша
северный поток — 2
анатолий антонов
в мире
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" завис, от этого выиграли только США, а Европа стала более зависимой от Америки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Как подчеркивал глава государства, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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европа, сша, северный поток — 2, анатолий антонов, в мире, экономика
23:56 14.05.2022 (обновлено: 03:06 15.05.2022)
 
Антонов: зависший "Северный поток — 2" сделал Европу более зависимой от США

Антонов: Европа стала более зависимой от США из-за того, что "Северный поток — 2" завис

© AP Photo / Dmitry Lovetsky "Северный поток - 2"
Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
"Северный поток - 2" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" завис, от этого выиграли только США, а Европа стала более зависимой от Америки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Огромные усилия были предприняты американцами с тем, чтобы разорвать проект "СП1", ну и наконец им удалось сегодня... Проект "СП—2" просто завис. Кто выиграл?.. Конечно же, США, которые по высоким ценам навязывают миру свой дорогой СПГ. Европа стала более зависимой от Вашингтона", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.
Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Как подчеркивал глава государства, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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