22:23 14.05.2022 (обновлено: 22:28 14.05.2022)
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов
Посол в Вашингтоне Антонов: США сами загнали в тупик диалог с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону и электронной почте, да и то только по техническим вопросам. К сожалению, продолжается и визовая война", - сказал он в эфире "Соловьёв Live".
По его словам, давно свёрнут диалог с конгрессом, большинство СМИ отказываются публиковать материалы, отражающие российскую точку зрения. Тем не менее посольство РФ в Вашингтоне продолжает нормальную дипломатическую работу, общение с экспертным сообществом, пытаясь донести до каждого слушателя российскую позицию.
"США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России, торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе", - подчеркнул Антонов.
"Но на сегодняшний день все российские требования, все российские озабоченности проигнорированы. Нам по сути дела предлагалось лечь под колёса поезда НАТО, движущегося на огромной скорости в сторону России", - пояснил дипломат.
"Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создаёт дополнительные угрозы для европейской безопасности", - резюмировал он.