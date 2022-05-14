https://ria.ru/20220514/antonov-1788603423.html

США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов

США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022

США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов

США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T22:23

2022-05-14T22:23

2022-05-14T22:28

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону и электронной почте, да и то только по техническим вопросам. К сожалению, продолжается и визовая война", - сказал он в эфире "Соловьёв Live".По его словам, давно свёрнут диалог с конгрессом, большинство СМИ отказываются публиковать материалы, отражающие российскую точку зрения. Тем не менее посольство РФ в Вашингтоне продолжает нормальную дипломатическую работу, общение с экспертным сообществом, пытаясь донести до каждого слушателя российскую позицию."США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России, торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе", - подчеркнул Антонов.По его мнению, до 24 февраля 2022 года США могли предотвратить военный конфликт и рассчитывать на мирный исход - достаточно было убедить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса."Но на сегодняшний день все российские требования, все российские озабоченности проигнорированы. Нам по сути дела предлагалось лечь под колёса поезда НАТО, движущегося на огромной скорости в сторону России", - пояснил дипломат.Он добавил, что ситуация в сфере безопасности ещё больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО."Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создаёт дополнительные угрозы для европейской безопасности", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220514/nestabilnost-1788603119.html

https://ria.ru/20220514/verbovka-1788601342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, киев, нато, анатолий антонов, вашингтон (штат)