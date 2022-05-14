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США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022
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США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 14.05.2022
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов
США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T22:23
2022-05-14T22:28
в мире
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киев
нато
анатолий антонов
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону и электронной почте, да и то только по техническим вопросам. К сожалению, продолжается и визовая война", - сказал он в эфире "Соловьёв Live".По его словам, давно свёрнут диалог с конгрессом, большинство СМИ отказываются публиковать материалы, отражающие российскую точку зрения. Тем не менее посольство РФ в Вашингтоне продолжает нормальную дипломатическую работу, общение с экспертным сообществом, пытаясь донести до каждого слушателя российскую позицию."США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России, торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе", - подчеркнул Антонов.По его мнению, до 24 февраля 2022 года США могли предотвратить военный конфликт и рассчитывать на мирный исход - достаточно было убедить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса."Но на сегодняшний день все российские требования, все российские озабоченности проигнорированы. Нам по сути дела предлагалось лечь под колёса поезда НАТО, движущегося на огромной скорости в сторону России", - пояснил дипломат.Он добавил, что ситуация в сфере безопасности ещё больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО."Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создаёт дополнительные угрозы для европейской безопасности", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220514/nestabilnost-1788603119.html
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в мире, россия, сша, киев, нато, анатолий антонов, вашингтон (штат)
22:23 14.05.2022 (обновлено: 22:28 14.05.2022)
 
США сами загнали в тупик диалог с Россией, заявил посол Антонов

Посол в Вашингтоне Антонов: США сами загнали в тупик диалог с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав её озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Американские власти заморозили диалог с нами, полностью прекратив очные контакты. Общение происходит исключительно по телефону и электронной почте, да и то только по техническим вопросам. К сожалению, продолжается и визовая война", - сказал он в эфире "Соловьёв Live".
По его словам, давно свёрнут диалог с конгрессом, большинство СМИ отказываются публиковать материалы, отражающие российскую точку зрения. Тем не менее посольство РФ в Вашингтоне продолжает нормальную дипломатическую работу, общение с экспертным сообществом, пытаясь донести до каждого слушателя российскую позицию.
"США сами загнали наш диалог в тупик, демонстративно пренебрегая национальными интересами России, торпедировали попытки мирного урегулирования кризиса в Европе", - подчеркнул Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 22:19
США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, заявил посол Антонов
По его мнению, до 24 февраля 2022 года США могли предотвратить военный конфликт и рассчитывать на мирный исход - достаточно было убедить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса.
"Но на сегодняшний день все российские требования, все российские озабоченности проигнорированы. Нам по сути дела предлагалось лечь под колёса поезда НАТО, движущегося на огромной скорости в сторону России", - пояснил дипломат.
Он добавил, что ситуация в сфере безопасности ещё больше ухудшается с политическим решением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
"Это ошибочное решение, оно не способствует стабилизации ситуации, наоборот, создаёт дополнительные угрозы для европейской безопасности", - резюмировал он.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 21:47
США пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол в Вашингтоне
 
В миреРоссияСШАКиевНАТОАнатолий АнтоновВашингтон (штат)
 
 
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