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Глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/zerna-1788301333.html
Глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины
Глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины - РИА Новости, 13.05.2022
Глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. С таким заявлением политик из партии... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:48
2022-05-13T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир зеленский
украина
россия
польша
верховная рада украины
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. С таким заявлением политик из партии "Зеленые" выступил в Штутгарте, где в пятницу стартует встреча профильных министров стран G7.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу.Перед встречей Оздемир провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским."Мы говорили о том, как мы можем помочь.... Она (Россия - ред.) занимается воровством, грабежом зерна с востока Украины", - заявил Оздемир.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.А Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/zerno-1788162458.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, украина, россия, польша, верховная рада украины, еврокомиссия, госдума рф
12:48 13.05.2022
 
Глава Минсельхоза ФРГ обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины

Глава Минсельхоза Оздемир: Россия занимается грабежом зерна с востока Украины

© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкРейхстаг в центре Берлина
Рейхстаг в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил Россию в "воровстве" зерна на востоке Украины. С таким заявлением политик из партии "Зеленые" выступил в Штутгарте, где в пятницу стартует встреча профильных министров стран G7.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу.
Перед встречей Оздемир провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским.
"Мы говорили о том, как мы можем помочь.... Она (Россия - ред.) занимается воровством, грабежом зерна с востока Украины", - заявил Оздемир.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
А Еврокомиссия представила в четверг план помощи Украине по обеспечению экспорта сельхозпродукции.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:38В мире
СМИ: в США призвали открыть морской коридор для вывоза зерна с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияПольшаВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияГосдума РФ
 
 
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