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Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/zelenskiy-1788286202.html
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине - РИА Новости, 13.05.2022
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине
Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский и западные политики наживаются на финансовой помощи Украине. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:00
2022-05-13T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
рэнд пол
чак шумер
кентукки
сша
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский и западные политики наживаются на финансовой помощи Украине."Вся история с финансовой помощью Украине, которая поступает на благотворительные фонды Зеленского - это схема воровства, откатов и обогащения как команды Зеленского, так и западных политиков", - написал Кива в своем Telegram-канале.Свое сообщение Кива проиллюстрировал скриншотом публикации в соцсетях сына экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что из 40 миллиардов долларов помощи Украине "как минимум 7 долларов дойдут до украинцев, действительно нуждающихся в помощи", в то время как остальная часть пойдет на "откаты" руководителям военно-промышленного комплекса и коррумпированным политикам.Кива добавил, что в будущем всех западных политиков, которые сегодня оказывают финансовую и военную помощь Украине, можно будет привлекать к уголовной ответственности за прямое финансирование терроризма.Ранее в сенате США по инициативе сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола заблокировали законопроект о выделении помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов. Пол также попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины, но она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, Пол обосновал свой отказ поддержать законопроект о финансовой помощи Украине высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. По его словам, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы. Пол подчеркнул, что самой большой угрозой для США является госдолг, инфляция и обрушение доллара.Он отметил, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788199161.html
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в мире, дональд трамп, рэнд пол, чак шумер, кентукки, сша, украина, илья кива, владимир зеленский
12:00 13.05.2022
 
Кива заявил, что Зеленский наживается на финансовой помощи Украине

Кива заявил, что Зеленский и западные политики наживаются на финансовой помощи Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутата Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский и западные политики наживаются на финансовой помощи Украине.
"Вся история с финансовой помощью Украине, которая поступает на благотворительные фонды Зеленского - это схема воровства, откатов и обогащения как команды Зеленского, так и западных политиков", - написал Кива в своем Telegram-канале.
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Свое сообщение Кива проиллюстрировал скриншотом публикации в соцсетях сына экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что из 40 миллиардов долларов помощи Украине "как минимум 7 долларов дойдут до украинцев, действительно нуждающихся в помощи", в то время как остальная часть пойдет на "откаты" руководителям военно-промышленного комплекса и коррумпированным политикам.
Кива добавил, что в будущем всех западных политиков, которые сегодня оказывают финансовую и военную помощь Украине, можно будет привлекать к уголовной ответственности за прямое финансирование терроризма.
Ранее в сенате США по инициативе сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола заблокировали законопроект о выделении помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов. Пол также попытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных органов за выделением финансирования для Украины, но она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.
В ходе выступления, которое транслировал канал C-Span, Пол обосновал свой отказ поддержать законопроект о финансовой помощи Украине высокими рисками в контексте государственных расходов, госдолга и инфляции. По его словам, конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет государственная казна в случае принятия такой инициативы. Пол подчеркнул, что самой большой угрозой для США является госдолг, инфляция и обрушение доллара.
Он отметил, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРэнд ПолЧак ШумерКентуккиСШАУкраинаИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
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