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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек - РИА Новости, 13.05.2022
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек
Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 45 человек, 15 человек остаются в больнице, в том числе шесть — в критическом... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:12
2022-05-13T03:12
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куба
взрыв
гавана
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МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 45 человек, 15 человек остаются в больнице, в том числе шесть — в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.В офисе президента сообщили, что помимо граждан Кубы в результате инцидента погибла гражданка Испании.Взрыв в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа при перекачке из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем и объявили в пятницу и субботу официальный траур.
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в мире, куба, взрыв, гавана, мехико
03:12 13.05.2022
 
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек

Минздрав Кубы: число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga достигло 45 человек

© AP Photo / Ramon EspinosaСпасатели работают на месте взрыва в гаванском отеле Saratoga
Спасатели работают на месте взрыва в гаванском отеле Saratoga - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
Спасатели работают на месте взрыва в гаванском отеле Saratoga. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 45 человек, 15 человек остаются в больнице, в том числе шесть — в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.
"По состоянию на 18.30 12 мая (01.30 мск 13 мая) , пострадавших — 99 человек, из них 15 госпитализированы, 39 пациентов выписаны и 45 умерли", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.
В офисе президента сообщили, что помимо граждан Кубы в результате инцидента погибла гражданка Испании.
Взрыв в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа при перекачке из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем и объявили в пятницу и субботу официальный траур.
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