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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек - РИА Новости, 13.05.2022
Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек
Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 45 человек, 15 человек остаются в больнице, в том числе шесть — в критическом... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T03:12
2022-05-13T03:12
2022-05-13T03:12
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МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване выросло до 45 человек, 15 человек остаются в больнице, в том числе шесть — в критическом состоянии, сообщает пресс-служба минздрава Кубы.Среди шестерых пострадавших в критическом состоянии, находящихся в больницах, двое детей. Всего госпитализированы четверо несовершеннолетних.В офисе президента сообщили, что помимо граждан Кубы в результате инцидента погибла гражданка Испании.Взрыв в гаванской гостинице Saratoga утром 6 мая разрушил фасад здания до пятого этажа, пострадали 17 соседних строений, включая школу. Предварительная версия произошедшего — утечка и взрыв бытового газа при перекачке из заправочной цистерны. Власти назвали произошедшее несчастным случаем и объявили в пятницу и субботу официальный траур.
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Число погибших при взрыве газа в отеле на Кубе достигло 45 человек
Минздрав Кубы: число погибших при взрыве газа в отеле Saratoga достигло 45 человек